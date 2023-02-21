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الثلاثاء 21 شباط 2023 ساعة 13:49

اصدار حكم الاعدام بحق زعيم زمرة تندر الارهابية جمشيد شارمهد

اصدار حكم الاعدام بحق زعيم زمرة تندر الارهابية جمشيد شارمهد
وبحسب وثائق القضية ، خطط جشميد شارمهد لارتكاب 23 عملًا إرهابيا، نجح في تنفيد 5 منها.

من هو جمشيد شارمهد ؟

"جمشيد شارمهد " هو متزعم زمرة "تندر الإرهابية " التي بدأت نشاطها في العقدين الماضيين باسم دعاة الملكية لمصلحة فلول النظام البهلوي البائد.

وارتكبت زمرة " تندر" الإرهابية اغتيالات وقامت بتنفيذ عمليات مسلحة وتخريبية، ولم تقتصر اجراءاتها على جرائم بحق الشعب الإيراني، بل بادر عناصرها ومؤيدوها بالإساءة الى المقدسات الاسلامية .

وكانت هذه الزمرة الارهابية قد نفذت تفجيرا في حسينية سيد الشهداء بمدينة شيراز في عام 2008 مما أسفر عن استشهاد 14 إيرانيا وإصابة 300 آخرين بجروح؛ كما كان لها دور في اغتيال العالم النووي الإيراني "مسعود علي محمدي".

وكانت زمرة تندر الإرهابية تعتزم خلال الاعوام الاخيرة تنفيذ عدة عمليات تخريبية كبيرة من ضمنها تفجير سد سيوند في شيراز وتفجير قنابل السيانيد في معرض طهران للكتاب، الا انها لم تفلح في مسعاها هذا في ظل يقظة القوى الامنية الإيرانية.

ما هي طبيعة زمرة تندر الإرهابية ؟

وفي تصريحات خاصة له قبل اعتقاله قال جمشيد شارمهد في مقطع فيديو مصور في إشارة إلى تفجير حسينية سيد الشهداء بمدينة شيراز قائلاً : " نحن لا نخجل من قتل الناس كما لم ننكر تفجير شيراز؛ نعم نحن نغتال ونخلق حالة من الذعر و الخوف".

جدير بالذكر بان قوات الأمن في البلاد ألقت القبض على هذا المجرم بعد عقد من الأنشطة الإرهابية في أغسطس 2016 وذلك في عملية معقدة وناجحة.
رقم : 1042652
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