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الثلاثاء 21 شباط 2023 ساعة 14:09

'الغنوشي' يمثل أمام قضاء تونس اليوم الثلاثاء.. ومخاوف بشأن سجنه

وكان من المنتظر أن يستمع قطب الإرهاب للغنوشي في وقت سابق، إلا أن رئيس البرلمان المنحل تغيّب عن الجلسة لأسباب صحية، فيما أعرب قاضي التحقيق عن غضبه وقال إنه سيؤجل الاستدعاء إلى 21 شباط/ فبراير، مضيفا أنه سيتم إصدار مذكرة توقيف بحق الغنوشي في صورة تغيبه لأي سبب في ذلك التاريخ، بحسب مصدر لـموقع"عربي21".

وأضاف المصدر أن عددا إضافيا من ضباط الشرطة كانوا حاضرين بالفعل في قاعدة الحرس الوطني في العوينة حيث تعقد جلسة الاستماع، ما يشير إلى أن قرار اعتقال الغنوشي كان قد اتُخذ بالفعل قبل الجلسة، بحسب قوله.

وعن تفاصيل القضية، ادعى أحد أفراد الأمن أنه حصل على شريط فيديو للقاء بين السيد الغنوشي وتنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، زاعما أنه أعطى هذا التسجيل لرؤسائه الأمنيين ولم يحتفظ بنسخة، لكن رؤساءه أخفوا هذا التسجيل أو أتلفوه.

وبدلاً من التخلص من هذا الادعاء، فإن النيابة، وتحت سيطرة وزير العدل وأوامر الرئيس التونسي قيس سعيّد، تستخدم رواية التسجيل ذريعة إما للاحتجاز، أو على الأقل لمواصلة حملة المضايقات ضد الغنوشي، بحسب المصدر.

ودعت حركة النهضة أنصارها إلى المشاركة في "وقفة تضامنية مع رئيس البرلمان الشرعي ورئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي على الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (09:00 ت.غ.) الذي يمثل أمام التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالشرڨية قبالة المطار".

وسبق للغنوشي أن مثل أمام القضاء التونسي على ذمة قضايا ذات علاقة بالإرهاب، مثل "التسفير إلى بؤر التوتر"، و"أنستالينغو"، و"جمعية نماء"، قبل أن يقرر القضاة إخلاء سبيله، دون توجيه أي تهمة له.
مصدر : وكالات
رقم : 1042653
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