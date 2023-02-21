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الثلاثاء 21 شباط 2023 ساعة 14:24

الصحة الايرانية: تسجيل 358 إصابة و 5 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 358 إصابة و 5 وفيات جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الثلاثاء انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 567 ألفا و 161 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 194 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 338 ألفا و 865 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 288 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 5 وفيات من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 144 ألفا و 817 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 55 مليونا و 216 ألفا و 43 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 427 ألفا و 255 لقاحا.

وبحسب التقرير لا توجد هنالك في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) وهناك مدينة واحدة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 90 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 357 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).
رقم : 1042654
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