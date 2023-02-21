تفاصيل زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى عمان

وصل الرئيس السوري بشار الأسد في زيارة عمل لسلطنة عُمان التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق في أوّل رحلة خارجية مُنذ الزلزال المُدمّر الذي شهدته البلاد قبل أسبوعين، لبحث القضايا العربية والإقليمية وتدعيم العلاقات بين البلدين.



وقالت الرئاسة السورية أن الرئيس بشار اﻷسد قام بزيارة عمل إلى سلطنة عُمان حيث كان في استقباله والوفد الرسمي المرافق له في المطار السلطاني الخاص بالسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.



وعقد الرئيس بشار اﻷسد والسلطان هيثم بن طارق جلسة مباحثات رسمية بقصر البركة في مسقط بحضور الوفدين الرسميين.



وقال بيان رسمي أن “جلالة السلطان جدد تعازيه للرئيس اﻷسد والشعب السوري بضحايا الزلزال المدمر، مؤكداً استمرار بلاده في دعمها لسورية لتجاوز آثار الزلزال وتداعيات الحرب والحصار المفروض على الشعب السوري، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنّ عُمان تشعر بالظروف الصعبة التي يعيشها السوريون بسبب هذه العوامل”.



وأكدت مصادر رسمية أن اﻷسد عبر “عن بالغ شكره لجلالة السلطان وللحكومة والشعب العُماني الشقيق على تضامنهم ووقوفهم مع الجمهورية العربية السورية وإرسالهم المساعدات الإغاثية، مشيراً إلى أنّ الشكر الأكبر هو لوقوف عُمان إلى جانب سورية خلال الحرب الإرهابية عليها”.



كما تناولت المحادثات “العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك، حيث تمّ الاتفاق بين الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي والنهوض به في المجالات كافة، وأشار الرئيس اﻷسد إلى أنّ سورية وعُمان تربطهما علاقات ثقة متبادلة وتفاهم قديم وعميق”، بحسب البيان.



وناقش الجانبان، بحسب البيان، “أيضا تطورات اﻷوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الرامية لدعم و تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث اعتبر الرئيس اﻷسد أن عُمان حافظت دائماً على سياساتها المتوازنة ومصداقيتها، وأنّ المنطقة اﻵن بحاجة أكثر إلى دور سلطنة عُمان بما يخدم مصالح شعوبها من أجل تعزيز العلاقات بين الدول العربية على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى”.



من جانبه قال سلطان عمان إن “سوريا دولة عربية شقيقة ونحن نتطلع لأنّ تعود علاقاتها مع كلّ الدول العربية إلى سياقها الطبيعي”.



وتلت جلسة المحادثات الرسمية جلسة محادثات مغلقة قبل أن يغادر الأسد والوفد المرافق له مسقط مختتماً الزيارة.



ومن المعروف أن سلطنة عُمان تلعب دور الوسيط بين سورية وعدد من الأطراف، وتحدّثت بعد التقارير أنها نقلت بعض الرسائل من القيادة السورية إلى العديد من الدول في مُحاولة لفك العزلة عن سورية التي استمرّت أكثر من 11 عامًا.



ويذكر ان سلطنة عمان ودولة الامارات كانتا من أبرز الدول الى جانب الجزائر والسعودية ومصر وليبيا والعراق وتونس ولبنان في اقامة جسور جوية لإيصال المساعدات الى ضحايا الزلزال.



وتعتبر سلطنة عُمان الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تقطع علاقتها بالحكومة السورية منذ عام 2011.



وعيّنت سلطنة عُمان، في تشرين الأول 2020، سفيرًا لها لدى سوريا، وهو تركي محمود البوسعيدي، إذ كان حينها أول سفير لدولة خليجية لدى دمشق منذ اندلاع الثورة وإغلاق البعثات الدبلوماسية.



وكانت الإمارات السبّاقة في تقديم المساعدات لسورية بعد وقوع كارثة الزلزال، كما قدّمت 100 مليون دولار كمساعدات فورية.



ويُذكر أن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد كان أوّل دبلوماسي رفيع المستوى يزور دمشق بعد الزلزال، حيث التقى الرئيس السوري والعديد من القيادات، كما أنه قام بزيارة المناطق المنكوبة لتفقّد الأضرار مع المسؤولين السوريين.



والسبت، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنّ الإجماع يتبلور في العالم العربي على ضرورة اتباع نهج جديد تجاه سوريا يتطلب مفاوضات مع دمشق لمواجهة الأزمات الإنسانية بما في ذلك الزلزال.