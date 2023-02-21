المغرب في ذكرى 20 فبراير.. احتجاجات ضد الغلاء وتراجع الحريات

وشهدت نحو 45 مدينة مغربية وقفات احتجاجية إحياء لذكرى انطلاق حركة 20 فبراير في العام 2011، وفق ما كشف عنه المنسق الوطني لـ"الجبهة الاجتماعية المغربية" يونس فراشن لـموقع"العربي الجديد".



وبالعاصمة الرباط تظاهر عشرات النشطاء، في وقفة دعت إليها "الجبهة الاجتماعية المغربية" أمام مقر البرلمان المغربي، منددين بارتفاع الأسعار وللمطالبة بالحد من الغلاء، وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية.



وردد المحتجون، خلال الوقفة الاحتجاجية التي دامت لأكثر من ساعة، شعارات من قبيل: "باركا من الغلا" (كفى غلاء)، و"الشعب يريد سراح المعتقل"، و"الموت ولا المذلة"، وأخرى خاصة بحركة 20 فبراير من قبيل "حرية كرامة عدالة اجتماعية". كما رفع المحتجون لافتات كتب عليها "موحدون ضد الغلاء وتفقير شعبنا"، و"باش حنا (بما نحن) مواطنين لا حقوق لا قوانين".



ويأتي ذلك في وقت يعرف فيه المغرب مؤشرات احتقان اجتماعي متصاعد من جراء التهاب الأسعار، وسط اتهامات للحكومة بـ"التلكؤ" في اتخاذ إجراءات كافية لدعم المواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.



وبدا لافتا، خلال الأيام الماضية، حجم الغضب الشعبي وتعبير المعارضة والمركزيات النقابية (الاتحادات العمالية) عن قلقها من تردي الأوضاع الاقتصادية جراء السياسة التي تنتهجها الحكومة في التعاطي مع ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، ما انعكس على جيوب المواطنين وعلى قدرتهم الشرائية.



وفي هذا الصدد قالت المصادر أن النشطاء الحقوقيون قد أطلقوا شعارات سياسية تتستر بأخرى اقتصادية ومعيشية خلال تظاهرات في العاصمة المغربية الرباط، تنديدا بالغلاء، في ذكرى تأسيس حركة عشرين فبراير عام الفين واحد عشر.



ورفع العشرات من المتظاهرين من أمام مبنى البرلمان شعارات تندد بغلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود،مطالبين بالحرية والمساواة ومحاربة الفساد وتجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.



وانتقلت تلك التظاهرات إلى مدن أخرى في البلاد شهدت وقفات مماثلة، مثل فاس والدار البيضاء. منظمو التظاهرات شددوا على المطالب الاجتماعية وفي مقدمتها قضايا الغلاء والزيادات في أسعار المواد الأساسي.



وفي هذا السياق قال أحد المسؤولين المغاربة:"بالنسبة للشعب المغربي، كل الوعود التي قطعت خلال الانتخابات الأخيرة، لم يتم تنفيذ أي منها على الإطلاق، ولهذا السبب يستمر الكفاح من أجل العدالة الاجتماعية. حياتنا اليوم أصبحت أكثر تكلفة كما لم تكن عليه من قبل. لقد ارتفعت أسعار جميع المواد الغذائية بشكل كبير، وأسعار الوقود".



وكانت الحكومة المغربية، قالت في التاسع من الشهر الجاري إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد الأسواق ومواصلتها دعم أسعار النقل، من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية بالأسابيع المقبلة.



إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي، لا يؤيد التصريحات الحكومية، إذ شهد ارتفاعا وصل إلى ستة فاصل ستة بالمئة خلال العام الماضي، مقارنة بثلاثة فاصل اثنين بالمئة في عام2021.