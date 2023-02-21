بعد زلزال إيران.. قطر تصدر بيانا مهما

وأوضح إبراهيم خليل اليوسف، أحد مسؤولي الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، أن الزلازل تحدث في هذه المنطقة وعلى امتداد جبال زاكروس نتيجة للحركات التكتونية بين الصفيحة العربية والصفيحة الإيرانية.



وطمأن اليوسف المواطنين والمقيمين في دولة قطر أن مثل هذه الزلازل لا تمثل أي خطورة، وأن زلزالا بقوة 5.3 درجة لا يتبعه هزات ارتدادية محسوسة داخل قطر.



وكانت الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية قد سجلت اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 09:05:35 صباحا بتوقيت الدوحة، زلزالا بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر وضرب دُرز لارستان جنوب غرب إيران، دون وقوع اي خسائر.