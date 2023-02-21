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الثلاثاء 21 شباط 2023 ساعة 18:17

منظمة حقوقية تبرز الجانب المظلم من مشروع نيوم

منظمة حقوقية تبرز الجانب المظلم من مشروع نيوم
وينطلق التقرير بعدها في إظهار الانتهاكات الحقوقية المرتكبة في سياق بناء المدينة، وتقديم التحليل القانوني للتهجير القسري في نيوم بما فيه من انتهاكات واضحة للقانون الدولي، وإبراز المتابعة القضائية الجارية لأفراد قبيلة الحويطات، ثم فرد مساحة لظاهرة مصادرة الأراضي والانتهاكات المرتبطة بها في سياق رؤية 2030، بالإضافة إلى تحديد المسؤولية المؤسسة للشركات المشاركة في مشروع نيوم والمشاريع السعودية المماثلة.

وفي عام 2017 وبقيمة 500 مليار دولار، أعلن النظام السعودي عن إطلاق مشروع “نيوم” لبناء “مدينة مستقبلية” تغطي مساحة تبلغ 26500 كيلومتر مربع على طول البحر الأحمر في منطقة تبوك شمال غرب “السعودية”.

ولفتت المنظمة الحقوقية في تقريرها إلى مقاطع الفيديو الترويجية للمشروع وتبنيها وصفا يشير للأرض بوصفها “بكرا”، في محاولة لإعطاء انطباع خاطئ بأنها غير مأهولة بالسكان، ولكن الواقع أنها مأهولة في الأصل بأفراد قبيلة الحويطات منذ قرون، ويسكنها قرابة 20 ألف شخص.

انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق بناء مدينة نيوم

ولفت تقرير المنظمة إلى إقدام النظام السعودي على الحصول على سندات الملكية الأراضي التي أرادتها بهدوء قبل الإعلان عن مشروع نيوم. وأكدت على أن السلطة اعتمدت الإكراه والتهديد للتمكن من إجلاء الأهالي، واعتقل أثناء ذلك العشرات وقتل المحتج البارز عبد الرحيم الحويطي رمّيا بالرصاص في منزله. ومارست السلطات منذئذ سياسات مغرضة وتمييزية متعلقة بإعادة التوطين والتعويض.

وأفاد التقرير بأن سكان المنطقة المختارة لتطوير نيوم عن قلقهم إزاء أرضهم منذ أبريل 2017، عند تعليق عمليات نقل ملكية الأراضي وتجديد الترخيص. ويرجع ذلك إلـى حصـول صنـدوق الاسـتثمارات العامـة السـعودي مسـبقا علـى سـند ملكيـة المنطقـة بأكملهـا، قبـل الإعلان عن مشـروع نيـوم للعمـوم فـي 24 أكتوبـر 2017 .

وعلـى إثـر إلاجراءات التـي اتخذهـا السكان المحليـون، بمـا فـي ذلـك اللجـوء إلـى إمـارة تبـوك وإطـاق حملـة فـي تويتـر عبـر وسـم #متضرري_صندوق_الاستثمارات وتقديـم المعـارض للديـوان الملكـي، أخبرتهـم السـلطات بـأن الشـائعات المتعلقـة بعمليـات الاخلاء لا أسـاس لهـا مـن الصحـة، فـي حيـن أن أعمـال البنـاء كانـت فـي الواقـع قـد بـدأت منـذ ينايـر 2018 َ فـي بنـاء القصـور وتوافد علـى المنطقـة 40 ألـف عامـل يتبعـون لثـلاث شركات وهـي نسمة والبوانـي وإزميــل التركيــة.

وخلال عــام 2019، زار سـلمان نيــوم واســتجم لمــدة شــهر فــي هــذه القصــور وبــدأ توافــد السـياح الأجانـب لزيارة بعض الأماكـن مثـل ”جبـل اللـوز“ و“عيـن موسـى“ و“طيـب اسـم“ شـمال قريـة مقنـاء”.

وتابع التقرير ”تحققــت مخــاوف الســكان المحلييـن حينمــا قامت إمارة تبوك بجمع أهالــي ســكان قريــة الخريبــة وشــرما وقيــال فـي الأول مـن ينايـر 2020 وأبلغتهـم بقـرار الترحيـل، لبنـاء مشـروع نيـوم العمـاق علـى أراضيهـم.

وعلـى الرغـم مـن إعـراب الأهالـي عـن معارضتهـم للقـرار، واقتـراح البعـض مـن أبنـاء القبيلـة حلـولا أخـرى غيـر التهجيـر القسـري مثـل عمـل مخطط قريــب فــي المنطقــة عوضا عن ترحيلهــم، بمــا فــي ذلــك فــي مؤتمــر عقــد فــي 7ينايــر، وفــي غضـون أسـبوعين تفاجـأ سـكان المنطقـة بوصـول لجـان مـن وزارة التنميـة الاجتماعية إلـى المنطقـة بعـد الإعلان عن أمر الإخلاء، ووضعـت لافتـات فـي الشـوارع تطلـب مـن السـكان أن يلتحقـوا بمقـر اللجـان لتحديـد ممتلكاتهـم فـي السـجل العقـاري والتنـازل عنهـا.

وفـي الوقـت نفسـه، التقـى السـكان المحليـون بممثلـي لجـان التنميـة االجتماعيـة وأعربـوا مجـددا عـن اعتراضهـم. وفــي مــارس 2020، بــدأت الســلطات بحملــة اعتقــالات لبعـض الأعيــان الذيــن التقــوا باللجــان المعنيــة، أحيانــا مــن خـلال إرسـال مجموعـات مكونـة مـن أكثـر مـن 40 مركبـة فـي آن واحد، لاقتحـام منـازل أولئـك المقاوميـن للإخـلاء ومداهمتهــا، بهــدف إخافــة النــاس والضغــط عليهــم للمثــول أمــام اللجــان والموافقــة علــى إجلائهــم مــن منازلهــم دون وجـه حـق.

واعتقـل عشـرون شـخصا علـى الأقـل مـن السـكان، وقـد اعتقـل كل مـن عبد الإله بـن رشـيد الحويطـي ورشـيد إبراهيـم الحويطـي وعبـدالإله بـن إبراهيـم الحويطـي بسـبب دفاعهـم عـن الطفـل المختطـف سـالم بـن رشـيد الطقيقـي. واختطف الطفـل فـي سـيارة مدنيـة، ولكـن عندمـا اقتفـى أفـراد مـن عائلتـه أثـر المختطفين فـي محاولة لتحريـر الطفـل، تبيـن أن المختطفيـن كانـوا مـن جهـاز المباحـث. وقالـوا إن الطفـل قـد أخذ ليحبس بعدما كتب على الجـدران عبـارة ”لـن نرحـل“.
مصدر : وكالات
رقم : 1042683
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