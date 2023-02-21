مكتب السيد السيستاني يعلن يوم غد الأربعاء أول أيام شهر شعبان

وذكر مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف، في بيان، أن :"يوم غدٍ الأربعاء الموافق ( ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٣ م) هو الأول من شهر شعبان المعظّم لعام ١٤٤٤ للهجرة".