100طن مساعدات إيرانية إلى منكوبي الزلزال في اللاذقية

وأوضح "فدوي" لوكالة "إرنا" اليوم، أن هذه المساعدات تشمل أنواع المواد الغذائية والدواء والحليب المجفف وخيام الإيواء والبطانيات، مضافا إلى سائر الأدوات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب السوري في ظل الظروف الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب شمال البلاد فجر الإثنين 6 شباط/ فبراير الجاري.



يذكر أن 10 طائرات حملت لحد اليوم، المساعدات الإنسانية الإيرانية المخصصة لمنكوبي الزلزال في سوريا، وبما يشمل طائرتين إلى العاصمة دمشق، و3 طائرات إلى مدينة اللاذقية، و5 شحنات أخرى إلى مدينة حلب.



في سياق متصل، تطرق مدير المركز الثقافي الإيراني في اللاذقية إلى الزلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر الذي هز هذه المدينة السورية أمس الاثنين؛ مبينا أنه تسبب في قلق سكان المدينة ونزوح بعضهم إلى خارجها كما قضى البعض الآخر ليلتهم في السيارات أو الحدائق العامة.