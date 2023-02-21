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الثلاثاء 21 شباط 2023 ساعة 21:06

رئيس حركة النهضة التونسية يمثل امام القضاء مرة اخرى

رئيس حركة النهضة التونسية يمثل امام القضاء مرة اخرى
ومثل الغنوشي اليوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق، على خلفية شكاية تقدمت بها ضده إحدى النقابات الأمنية بتهمة التحريض على الأمنيين والإساءة لهم وإلى أجهزة الدولة بعد وصفهم بـ"الطاغوت"، خلال تأبينه أحد قيادات حركة النهضة، أثناء جنازته في تطاوين أوائل العام الماضي.

وتعود هذه القضية إلى شهر فبراير الماضي، عندما استخدم الغنوشي كلمة "طاغوت" لوصف قوات الأمن، خلال تأبين عضو مجلس الشورى في حركة "النهضة" فرحات لعبار.

وقال حينها الغنوشي إنه "كان لا يخشى حاكماً ولا طاغوتاً"، في التصريحات التي عرضته لموجة انتقادات كبيرة، وأثارت موجة استياء واسعة بين التونسيين الذين أكدوا أنها تعبر عن الفكر الحقيقي لحركة النهضة وقياداتها.

وقالت حركة النهضة في بيان، أن ما يحصل لرئيسها راشد الغنوشي من محاكمات، هو "استهداف لرموز السياسيين المعارضين للانقلاب وترهيبهم"، حسب تعبيرها.

ويأتي استجواب الغنوشي، بعد مثوله في وقت سابق أمام القضاء بشبهة تبييض الأموال تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم "نماء تونس".
مصدر : وكالات
رقم : 1042712
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