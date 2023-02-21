88 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال 24 ساعة

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين الخروق 7 غارات للطيران التجسسي على حيس، وتحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء المنطقة ذاتها.



وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت أيضاً 5 خروق بقصف مدفعي، و66 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.