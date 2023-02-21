بوتين: نتوقع زيادة التعاون مع الهند وإيران وباكستان

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يحارب بلاده على الجبهة الاقتصادية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الغرب لن ينجح في تحقيق أهدافه.



وقالت وكالة "بلومبيرغ" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن روسيا وإيران تعملان على تشييد طريق تجاري جديد عابر للقارات باستثمارات تزيد عن 20 مليار دولار، حيث يمتد من الحافة الشرقية لأوروبا إلى المحيط الهندي، بطول 3 آلاف كيلومتر (1860 ميلًا)، بعيدًا عن متناول أي تدخل أجنبي.



وينفق البلدان هذه المليارات الضخمة لتسريع تسليم الشحنات على طول الأنهار والسكك الحديدية المرتبطة ببحر قزوين، وبالتالي زيادة حجم التجارة الخارجية.



ويمكن أن تزداد التدفقات التجارية إذا تمكنت إيران من ربط مجمع ميناء تشابهار غير المكتمل والذي تأخر كثيرًا على المحيط الهندي، والذي استثمرت فيه الهند بشبكة قطارات المسافات الطويلة.



ويتكون "ممر شمال - جنوب" من شبكة خطوط بحرية وبرية وسكك حديدية يبلغ طولها 7200 كيلومتر، ويبدأ من بومباي بالهند ليربط المحيط الهندي ومنطقة الخليج الفارسي مع بحر قزوين مروراً بإيران، ثم يتوجه إلى سان بطرسبرغ الروسية، ومنها إلى شمال أوروبا وصولا إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي.