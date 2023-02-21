الخارجية الايرانية تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات أوروبية وبريطانية

وتشمل العقوبات الإيرانية 13 كيانا و15 شخصا في الإتحاد الأوروبي و8 أشخاص في النظام البريطاني.



وكتبت وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية في بيانها: وفقاً لموافقات السلطات المختصة وفي إطار قواعد وآليات الجزاءات ذات الصلة، كإجراء متبادل، يخضع الأشخاص والمؤسسات التالية في الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني للعقوبات لتحريضهم وتشجعيهم في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية ودعم العنف ضد الشعب الإيراني، والتدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية إيران الإسلامية، والترويج للعنف والاضطرابات في إيران، ونشر الأكاذيب والترويج لمعلومات كاذبة عن إيران فضلا عن المشاركة في تصعيد العقوبات الجائرة بحق الشعب الإيراني التي تعتبر إرهابا اقتصاديا.



وأضافت أن: جمهورية إيران الإسلامية، إذ تدين الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني في دعم وتسهيل، وكذلك الامتناع عن مواجهة الأعمال التخريبية للأشخاص والمؤسسات السالفة الذكر، والتي تنتهك الالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، تؤكد أن أفعالهم في تشديد العقوبات القاسية هو انتهاك واضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.



تتخذ جميع مؤسسات جمهورية إيران الإسلامية، بناءً على موافقات السلطات المختصة، الإجراءات اللازمة، والطرق المعتادة لتنفيذ هذه العقوبات بما في ذلك حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول أراضي جمهورية إيران الإسلامية، وتجميد الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي، ومصادرة الممتلكات والأصول في الأراضي الخاضعة لولاية جمهورية إيران الإسلامية.



أ) الاتحاد الأوروبي:



المؤسسات والشركات:



1- قيادة الحلفاء الأوروبية SACEUR



2- شعبة القيادة الوطنية وعمليات الفضاء العامة بالجيش الألماني National Command & General Space Operations Division



3- شركة مافي ويجمان كراوس الألمانية للصناعات العسكرية Maffei Wegmann Kraus



4- الشركة الألمانية للصناعات العسكرية Quantum-Suystem GMBH



5- شركة تيسنكروب الألمانية للصناعات العسكرية للأنظمة البحرية Thyssenkrupp Marine system



6- شركة الصناعات العسكرية إي.إس.جي ألمانيا ESG



7- شركة MBDA الألمانية للصناعات العسكرية



8- التحالف الأوروبي من أجل إسرائيل، بلجيكا



9- مركز المعلومات والتوثيق الإسرائيلي، هولندا Center for Information and Documentation Israel



10- مؤسسة مسيحيون من أجل إسرائيل، هولندا



11- شركة يورو سبايك للأسلحة Euro Spike



12- شركة Thales الفرنسية ومقرها الإمارات



13- شركة HENSOLDT للصناعة التسليحية الألمانية ومقرها الإمارات