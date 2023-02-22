لا خسائر اثر الزلزال بقوة 5.2 درجات في محافظة فارس

وفي تصريح صحفي قال "حسين درويشي" : ان مركز الهلال الاحمر بمحافظة فارس مايزال يمرّ في حال التأهب القصوى تحسبا لاي تداعيات ناجمة عن هذا الحادث.



واضاف، ان المسؤولين بجمعية الهلال الاحمر لمحافظة هرمزكان (جنوب) اعلنوا بدورهم، ان زلزال درز لم يخلف اي اضرار.



وفي الوقت نفسه، اشار هذا المسؤول، الى ان الزلزال احدث تشققات في بعض المنازل الحجرية والطوبية لدى قرية درز، بينما لم يحدث اي اضرار في المباني المقاومة للزلازل هناك.



يذكر ان زلزالا بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، ضرب صباح اليوم الثلاثاء، قرية درز في ضواحي مدينة لارستان بمحافظة فارس.



واعلن مدير الطوارئ بمحافظة فارس "خليل عبداللهي"، عن ايفاد فرق التقييم الى موقع الحدث؛ مبينا ان الزلزال وقع عند الساعة 9:35 من صباح اليوم الثلاثاء وفي عمق 10 كم عن سطح الارض.