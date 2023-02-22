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الأربعاء 22 شباط 2023 ساعة 11:29

كنعاني مخاطبا أوروبا:التزموا ببعض معاييركم المزعومة

كنعاني مخاطبا أوروبا:التزموا ببعض معاييركم المزعومة
ورد ناصر كنعاني ، المتحدث باسم وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية مساء الثلاثاء  ، على البيان الأخير الذي نشره جوزيب بوريل ، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي  .

وفي هذا الصدد ، قال: انه في ظل الظروف التي تتخذ فيها بعض الحكومات الأوروبية في اتجاه انتهاك الالتزامات الدولية وحقوق الإنسان من خلال عدم الالتزام بقواعد القانون الدولي ، فإنها لا تملك الأهلية للمطالبة بتنفيذ و احترام معايير القانون الدولي والتوصية بها للحكومات الأخرى.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية أن بعض الحكومات الغربية اعتقلت بشكل تعسفي عددا ملحوظا من الرعايا الايرانيين وحكمت عليها بالسجن لفترات طويلة أو سلمتهم إلى دولة معادية على أساس معايير الحظر المرتجلة  وغير القانونية.

وأضاف: هذه المجموعة من الحكومات استبدلت الأحكام السياسية وغير القانونية لمحاكمها بالقوانين والمواثيق الدولية ، وفي حين أنها لاتعير ادنى اهتمام بحقوق سجناء رعايا الدول الأخرى ، إلا أنها تنصح نفاقا الآخرين بالامتثال لها.

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدرك تعهداتها الدولية وتلتزم بها ، وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تعمل في مختلف المجالات وفقًا لقوانينها وأنظمتها الداخلية والتزاماتها الدولية.

وضمن تاكيدة على استقلالية القضاء ، نصح المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الايراني هذه المجموعة من الحكومات الأوروبية وبدلا من اثارة الاجواء المصطنعة وغيرالتقليدية باتباع  ادنى  قواعدها المزعومة إذا كانت لا تلتزم بالمقررات واللوائح الدولية .

يذكر انه "جوزيف بوريل" مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد أعلن يوم (الاثنين) ، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض حزمة جديدة من اجراءات الحظر ضد إيران ، وبعد ذلك ، تم تطبيق اجراءات الحظر الجديدة لهذا الاتحاد ضد إيران. وردت وزارة الخارجية الإيرانية بفرض عقوبات على 13 مؤسسة أوروبية و 15 فردًا ومسؤولًا مساء الثلاثاء.
رقم : 1042833
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