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الأربعاء 22 شباط 2023 ساعة 14:02

اسلامي: مسؤولو الذرية الدولية في طهران يجرون مباحثات ويتفقدون بعض المواقع

اسلامي: مسؤولو الذرية الدولية في طهران يجرون مباحثات ويتفقدون بعض المواقع
واكد رئيس منطمة الطاقة الذرية الايرانية على هامش اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء: لن نسمح باثارة الغموض والاخلال في وتيرة التعاون الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا الى انه يجري حاليا تبديد الشكوك التي اثارها أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال إسلامي: كانت المفاوضات الرامیة إلی التوصل إلی الاتفاق النووي (الموقع عام 2015 والمفاوضات الراهنة) هي بمثابة صفقة بين ايران والاطراف الاخرى لبناء الثقة.

وأضاف: الأطراف الرئيسية في هذا الإتفاق لم تقم بواجباتها والأمريكيون لم يتعاونوا ولم يسمحوا للآخرين بالتعاون.

وصرح قائلا: هذا التیار الذي يحاول ارغام إيران على الالتزم من جانب واحد لتعهداتها بموجب الاتفاق النووي وذلك بالضغوط السیاسیة، ومن ناحية أخرى ، لا يفي نفس التيار بالتزاماته، هو أمر غير مقبول على الإطلاق.

واكد اسلامي اننا لن نطيق أية ضغوط سياسية وإثارة الأجواء وخلق العقبات والمشاکل.
رقم : 1042850
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