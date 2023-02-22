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الأربعاء 22 شباط 2023 ساعة 14:05

أمير عبد اللهيان: ايران تدعم عراقاً واحداً ومستقلاً وقوياً

أمير عبد اللهيان: ايران تدعم عراقاً واحداً ومستقلاً وقوياً
وقال امير عبداللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، في بغداد اليوم الاربعاء: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت على الدوام العراق المستقل والقوي.

وصرح وزير الخارجية الايراني كذلك بان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور طهران في غضون الايام القادمة.

وأكد عبداللهيان ان هناك قواسم مشتركة بين الشعبين العراقي والإيراني ونحن شعب واحد في جغرافيتين مستقلتين

وشدد على ان إيران تحترم دوما سيادة العراق وتدعمه في تعزيز أمنه واستقراره

وقال: نعتقد أن الحكومة العراقية عازمة على ألا يكون العراق منطلقا لتهديد دول الجوار ومنها إيران

وأشار الى انه "اتفقنا على ضرورة الإسراع في حسم ملف التحقيقات الخاصة باغتيال قاسم سليماني".

وأوضح وزير الخارجية الايراني ان الجمهوية الاسلامية ترحب بالدبلوماسية والحوار في حسم الموضوع النووي والتوصل إلى صيغة قوية ومستدامة.

من جهته اعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن امله في عودة الطرفين الإيراني والأمريكي لطاولة التفاوض في ما يتعلق بالبرنامج النووي الايراني السلمي، وقال: ناقشت مع نظيري الإيراني نتائج زيارتي لواشنطن وما تعلق منها بالشأن الإيراني.

كما اكد حسين أنه لا يمكن استخدام الأراضي العراقية منطلقا للهجوم على دولة أخرى.

كذلك اشار وزير الخارجية العراقي الى وجود تفاهمات بشأن ضبط الوضع الأمني والحدودي بين العراق وإيران.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، قد وصل الى بغداد فجر اليوم الاربعاء على رأس وفد تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي فؤاد حسين.

ولدى وصوله الى مطار بغداد، حضر امير عبداللهيان مكان وقوع العمل الارهابي والاجرامي الاميركي الذي استشهد فيه القائد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس ومرافقيهما، مؤديا التحية لارواح هؤلاء الشهداء الابرار.

وسيجتمع أمير عبداللهيان مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الأمن الوطني العراقي، لبحث العلاقات بين البلدين والتعاون الإقليمي.
رقم : 1042851
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