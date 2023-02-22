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الأربعاء 22 شباط 2023 ساعة 15:00

القوات العراقية تتوعد بالثأر لشهداء الطارمية والامن الوطني يكشف قتلى داعش

القوات العراقية تتوعد بالثأر لشهداء الطارمية والامن الوطني يكشف قتلى داعش
وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أنه "بحسب توجيهات القائد العام القوات المسلحة محمد شياع السوداني، زار السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الكريم عبد الحسن، يرافقه قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم بهجت، والناطق باسم القائد العام اللواء (ق.خ) يحيى رسول عبدالله، وآمر لواء مغاوير قيادة العمليات، مجلس عزاء شهداء حادثة الطارمية، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهداء المقدم الركن عمار نعمان سلمان العبيدي و(ن.ض) علي ستار جبير كريم الدراجي و(ر.ع) أمير فالح كاظم خلف السراي، الذين استشهدوا أثناء تنفيذهم العمل البطولي لحماية زائري الإمام الكاظم (عليه السلام) في منطقة الطارمية شمال بغداد".

ونقل السكرتير الشخصي للقائد العام بالعراق، "تعازي ومواساة القائد العام للقوات المسلحة لذوي الشهداء"، مؤكداً أن "قواتنا الأمنية ستأخذ بثأر الشهداء الأبطال الذين قدموا حياتهم فداءً للوطن وأرضه الطاهرة".

من جهته قال جهاز الامن الوطني في العراق في بيان إن "عناصر عصابات داعش الإرهابية الذين تم قتلهم وإحباط مخططهم الإجرامي في قضاء الطارمية بناءً على المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي قدمها الجهاز هم كلٌ من الإرهابي حازم عدنان المكنى (براء الرفيعي) يشغل منصب ما يسمى أمني عام في قاطع شمالي بغداد، والإرهابي إبراهيم أحمد المكنى (أبو مصعب الحصوة) يشغل منصب ما يسمى آمر مفرزة المثنى في قاطع شمالي بغداد".

وأكد جهاز الأمن الوطني العراقي بحسب البيان أنه "سيبقى اليد الضاربة والدرع الحصين ضد أية محاولة تقوم بها المجاميع الإرهابية".
مصدر : وكالات
رقم : 1042854
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