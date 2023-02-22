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الأربعاء 22 شباط 2023 ساعة 15:01

بيونغ يانغ تتهم غوتيريش بعد انتقاده لتجاربها الصاروخية

بيونغ يانغ تتهم غوتيريش بعد انتقاده لتجاربها الصاروخية
وفي أعقاب تجربة بيونغ يانغ لصاروخ باليستي عابر للقارات يوم السبت الماضي، أدان غوتيريش بشدة عملية الإطلاق، وكرر دعوته لكوريا الشمالية بالكف فورا عن القيام بأي استفزازات أخرى.

وقال كيم سون غيونغ، نائب وزير خارجية كوريا الشمالية "من دواعي الأسف أن يواصل الأمين العام للأمم المتحدة إصدار تصريحات هائجة غير منطقية وبائسة، لا تختلف إلا قليلا عن تلك التي أدلى بها مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية على مدار سنوات".

وأضاف كيم في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية أن اختبار كوريا الشمالية للصواريخ البالستية العابرة للقارات يأتي ردا على التهديد الأمني الذي تشكله الولايات المتحدة على كوريا الشمالية من خلال نشر قاذفات بعيدة المدى اثناء إجراء مناورات مشتركة مع كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا العام.

وقال كيم إن الاختبار كان تحذيرا أيضا لجلسة مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية، معتبرا أنه يجب على الأمين العام أن "يفهم بوضوح أن موقفه غير العقلاني والمتحيز بشأن قضية شبه الجزيرة الكورية يساهم في التحريض على الأعمال العدائية للولايات المتحدة وأتباعها ضد كوريا الشمالية".
مصدر : وكالات
رقم : 1042855
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