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الأربعاء 22 شباط 2023 ساعة 17:06

التضخم في المغرب يقفز لأعلى مستوى

التضخم في المغرب يقفز لأعلى مستوى
وحسب موقع "هيسبريس"، أضافت المندوبية أن معدلات التضخم أعلى مستوى منذ أكثر من 3 عقود.
وأوضحت أن معدل التضخم في المغرب كان قد بلغ خلال العام الماضي بأكمله 6.6%، لافتة إلى أن هذا الرقم هو الأعلى منذ تسعينات القرن الماضي.

وزادت أسعار المواد الغذائية 16.8% فيما صعد التضخم في السلع غير الغذائية 3.9% وأسعار النقل بـ9.6%.
وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن يعود المغرب إلى النمو الاقتصادي العام المقبل، ولكن من "الضروري" أن يسرع الإصلاحات الهيكلية.

وأضاف الصندوق أن "احتواء الضغوط التضخمية سيتطلب على الأرجح المزيد من تطبيع الأوضاع النقدية، وحث على إجراء إصلاحات توسع الحماية الاجتماعية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ومعالجة تحديات تغير المناخ".
رقم : 1042874
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