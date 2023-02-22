الجزائر تبدأ نشر أعمدة شحن للسيارات الكهربائية

وذكر المتحدث أن النقاط يبلغ عددها من 200 إلى 300 نقطة شحن في الطريق السيار (الطريق السريع) ثم الطرق الكبرى عبر كامل البلاد، وذلك استجابة للطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين.



وأعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، أمس الثلاثاء، أنه ستم إنجاز 1000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية حتى سنة 2025.

كما لفت وزير الطاقة، خلال لقائه بمديريات القطاع، إلى أن بداية إنجاز نقط الشحن الكهربائية في سنة 2023 ستكون 200 نقطة عبر كامل البلاد.



وأضاف عرقاب، أن "انطلاق وضع هذه النقاط سيكون بداية من الطريق السيار "شرق غرب".

كما أوضح أن "كل المشاريع تتم بالتنسيق مع ولاة الجمهورية عبر الوطن، والسلطات المحلية لإنجاز كل المشاريع بصفة منتظمة". مشيرا في السياق نفسه إلى أن "قطاع الطاقة يحرص حرصا كاملا وملتزما بإنجاز المشاريع المخصصة لكل القطاعات لمواكبة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد