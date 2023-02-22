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الأربعاء 22 شباط 2023 ساعة 17:20

مقتل أرهابيين اثنين من 'قسد' بضربة جوية تركية

مقتل أرهابيين اثنين من
وكانت سيارة عناصر "قسىد" تسير في ريف مدينة القامشلي بالقرب من قرية التنورية على طريق (القامشلي- القحطانية) شمال شرق الحسكة بالقرب من الحدود (السورية– التركية) اليوم الأربعاء 22 فبراير/شباط قبل ان تستهدفها المسيرة التركية مما أدى الاستهداف الى إشتعال النيران داخل السيارة قبل صعودها الطريق العام.

ويأتي هذا الاستهداف كالثاني من نوعه بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا والشمال السوري، حيث قتل في وقت سابق ثلاثة من مسلحي ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة امريكيا، وأصيب مدني بجروح، جراء غارة جوية تركية عبر طائرة مسيرة استهدفت سيارة عسكرية تابعة لهذه الجماعة في ريف محافظة الحسكة، شرقي سوريا.

وبحسب مصادر محلية في ريف الحسكة، فإن طائرة مسيرة تركية استهدفت بعد ظهر اليوم الأربعاء (18 يناير/ كانون الثاني)، سيارة عسكرية نوع (بيك آب) دفع رباعي عائدة لقوات "قسد"، أثناء مرورها على طريق بلدة القحطانية في ريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي.

وهذا ويعتبر الاستهداف هو الاستهداف السابع الذي نفذته طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ "قسد" والجيش الأمريكي شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام الجديد 2023، تسببت بمقتل مجموعة من مسلحي "قسد" بينهم قياديين.
مصدر : وكالات
رقم : 1042877
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