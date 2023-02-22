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الأربعاء 22 شباط 2023 ساعة 19:05

الرئيس التركي ملتزم بموعد الانتخابات الرئاسية

الرئيس التركي ملتزم بموعد الانتخابات الرئاسية
وبحسب تلك المصادر فقد، عقد أردوغان وكبار قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم اجتماعات عدة خلال الأسبوع الماضي لمناقشة إيجابيات وسلبيات تأجيل الانتخابات بغية التفرغ لإدارة تداعيات أزمة الكارثة الطبيعية، مبينة أن الآراء تميل إلى التمسك بالجدول الزمني المقترح للتصويت في 14 مايو، وذلك بالرغم من أن العودة إلى التاريخ الأصلي الذي كان محددا في 18 يونيو لا يزال مطروحا على الطاولة.

وقال أحد المصادر إن خيار إجراء الانتخابات الرئاسية في مايو لا يزال هو المطروح حتى بعد حدوث هزتين قويتين ضربتا تركيا يوم الاثنين في نفس المنطقة التي أصابها الزلزال المدمر.

واعتبرت المصادر أنه إذا تم تأجيل الانتخابات الرئاسية فذلك قد يمنح الحكومة مزيدا من الوقت لتحديد الأولويات ومعالجة الأزمة، فإن أردوغان يعتقد أن الانطلاقة السريعة لجهود إعادة البناء والالتزام بالجدول الزمني للانتخابات سوف يكون وسيلة ناجعة لمدى إظهار قوته ونفوذه.

وأشارت المصادر إلى أن أردوغان يخشى أيضا أن يتزامن تأجيل التصويت مع وقوع مزيد من التدهور في الاقتصاد، خاصة وأن فئات كبيرة من الشعب تعاني أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقدين.

وفي المقابل، يصر بعض قادة المعارضة التركية على إجراء الانتخابات في 18 يونيو، بينما قال زعيم حزب "المستقبل" المعارض أحمد داود أوغلو في وقت سابق، إنه لا يمكن إرجاء الانتخابات بسبب الزلزال المدمر الذي راح ضحيته عشرات آلاف الأتراك.

بدوره، أكد الرئيس السابق للبرلمان التركي، بولنت أرينيتش، ضرورة تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية التركية عقب الزلزالين الأخيرين الذين ضربا تركيا، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن انتخابات رئاسية، في الوقت الذي يتم العمل فيه على انتشال جثامين ضحايا الزلزال من تحت الأنقاض.
رقم : 1042890
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