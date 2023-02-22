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الأربعاء 22 شباط 2023 ساعة 19:57

نيران 'قسد' تستهدف الناس العزل بريف دير الزور الشرقي

نيران
وذكرت مصادر محلية أن مجموعة تابعة لميليشيا “قسد” نفذت بمساندة من قوات الاحتلال الأمريكي فجر اليوم عملية مداهمة في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي، قامت خلالها بتفتيش أحد المنازل في البلدة وإطلاق النار على الموجودين فيه، ما أدى لاستشهاد صاحب المنزل وإصابة اثنين آخرين.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” أقدمت على اختطاف المصابين الاثنين وثلاثة مواطنين آخرين ونقلتهم إلى أحد مقراتها العسكرية في المنطقة، لافتة إلى أن الميليشيا استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة التي تسودها حالة من الغضب والتوتر بين الأهالي، جراء استهداف الميليشيا أبناءهم وإمعانها في ممارساتها الإجرامية ضدهم.
مصدر : وكالات
رقم : 1042897
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