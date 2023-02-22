بعد العدوان على نابلس.. المقاومة صبرها آخذ بالنفاذ

وقال ضابط كبير في جيش الاحتلال إن إسرائيل تستعد لهجوم مضاد ردا على جريمته في نابلس، اليوم، معتبرا أن "مواد التي تشعل الوضع باتت موجودة، ويوجد هنا بخار وقود في الجو يحتاج إلى عود ثقاب فقط من أجل إشعال الوضع الميداني. ونحن نستعد لأمر كهذا في القدس أيضا وكذلك في الجبهة الداخلية. ولا أعرف عدد القتلى الفلسطينيين لكن الذين أصيبوا وقُتلوا هم ناشطون مسلحون نفذوا عمليات إطلاق نار على القوات الإسرائيلية".



وأضاف أن جيش الاحتلال على علم باستشهاد المسن الفلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية، حسبما نقل عنه موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني. وذكرت الصحيفة أن "الجيش عزّز القبة الحديدية في منطقة غلاف غزّة" تحسبا من رد من المقاومة الفلسطينية من غزة.



وفي المقابل نعت مجموعات "عرين الأسود" شهداء نابلس، وأكدت عزمها على "المضي قدمًا في طريق الجهاد. يجب أن يعلم الجميع بأن بيانات الشجب والاستنكار لن تدفع البلاء عنكم، وأن استعطاف المجتمع الدولي ما هو إلا سراب وخراب ومضيعة للوقت وهدر للكرامة".



وقالت إنها سترد "الصاع صاعين لدولة الاحتلال"، مشددة على أن "باب الانتساب للجهاد مع مجموعات عرين الاسود مفتوح والدخول في معارك الشرف لا يحتاج سوى عقد العزائم والنية الصادقة مع الله".



فيما دعت العديد من المحافظات والبلدات الفلسطينية بما في القدس المحتلة، إلى إضراب شامل، كما نظمت مسيرات غاضبة في جنين ورام والله وغيرهما تنديدا بعدوان الاحتلال على نابلس.



وفي هذا الصدد قال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة في تصريح إن "المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة تجاه أهلنا في الضفة المحتلة وصبرها آخذ بالنفاد".



ونعت حركة "حماس" الشهداء، وأكدت أن "حصار المقاومين اسليم وأبو بكر وهدم المنزل فوقهما واستهداف المدنيين والمسنين والأطفال في نابلس، لن يكسر عزم شعبنا وإصراره على نهج المقاومة والجهاد، ولن يحقق الاحتلال الصهيوني أمنا في أرضنا المحتلة".



وحيت رجال نابلس ومقاوميها الأبطال الذين شاركوا في صد العدوان وخاضوا اشتباكات ضارية في معركة الدفاع عن المدينة، ورسموا لوحة وطنية مشرّفة من العزة والإباء والاستبسال، وإن شعبنا البطل لن يمرر هذه المجزرة دون رد، وسيثأر لدماء الشهداء الأبطال؛ حسب ما ورد في بيان لها.



ومن جانبها أدانت الرئاسة الفلسطينية في بيان "العدوان الإسرائيلي على نابلس" وحمّلت "الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع".



ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، العدوان الإسرائيلي "بالإرهاب المنظم الذي تسعى إسرائيل من خلاله إلى تصدير أزمتها الداخلية إلى الساحة الفلسطينية"، مطالبا الأمم المتحدة "بالكف عن سياسة المعايير المزدوجة التي تشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها ضد شعبنا".



ووجه اشتية "التحية لأهلنا في المدينة الصابرة التي لم تتوقف يوما عن تقديم التضحيات طيلة سنوات النضال الطويلة"، مؤكدا أن "كل ما يمارس ضد شعبنا لن يثنيه عن مواصلة نضاله المشروع لتحقيق أهدافه بالحرية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس".



وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش، اليوم الأربعاء، أن العدو الصهيوني سيدفع ثمن جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني طال الزمن أم قصر.



واعتبر القيادي البطش ، أن العدوان الصهيوني الغاشم على نابلس اليوم محاولة فاشلة لوقف تمدد خلايا المقاومة وانتشارها في الضفة الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن استشهاد قائد كتيبة جنين محمد الجنيدي والتحاقه بصفوة القادة من سرايا القدس وكافة اذرع المقاومة لن يوقف زحف الثوار ولا تمدد كتائب سرايا القدس المظفرة.



وبدورها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان "جرائم الاحتلال في نابلس ونتابعها مع الجهات والمحاكم الدولية".



ودوليا أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية، مما أسفر عن فقدان أرواح عشرة ضحايا من الفلسطينيين، وإصابة أكثر من 100 آخرين حتى الآن.



وأعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه التصعيد المستمر والخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخراً، والذي يزيد الأوضاع تعقيداً وتأزماً كل يوم، ويقوض من جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويؤثر على فرص إعادة إحياء عملية السلام علي أساس مقررات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين."



المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" يدين عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس، ويطلب من الشعوب العربية دعم حركات المقاومة الفلسطينية بكل ما يلزم من وسائل الدعم.



أدان المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، اليوم الأربعاء، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي نابلس وما ارتكب من مجزرة دامية أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين.



وأكدت "أنصار الله" أنّ "العدو الإسرائيلي ما كان له أن يتمادى في اعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني لولا الدعم الأميركي والتواطؤ المشين من قبل الأنظمة العربية المطبعة والعميلة".



وأضاف البيان: "نهيب بجميع الشعوب العربية والإسلامية أن تتحمل مسؤوليتها بإسناد الشعب الفلسطيني ودعم حركات المقاومة الفلسطينية بكل ما يلزم من وسائل الدعم وفي المقدمة منها الدعم العسكري".



وزعم جيش الاحتلال في بيان صدر عنه عقب العدوان على نابلس، أن ثلاثة من بين الشهداء كانوا "متورطين في عمليات إطلاق نار في منطقة يهودا والسامرة والتخطيط لتنفيذ عدد آخر من العمليات في الوقت الفوري".



كما جاء عنه أنه "خلال محاولة الاعتقال خرج أحد المطلوبين من المبنى" وتم إطلاق النار عليه، "فيما فتح المطلوبان الآخران نيرانهما صوب القوات" وتم إطلاق النار عليهما وإصابتهما بعد تبادل لإطلاق النار.



وأرجع جيش الاحتلال العدوان إلى "معلومات استخباراتية بذلها جهاز الأمن العام (الشاباك)، والتي أسفرت عن كشف المطلوبين في شقة اختباء داخل البلدة القديمة. وبعد محاصرة المبنى عرضت القوات على المطلوبين تسليم أنفسهما وبعد رفضهما وإطلاقهما النار قامت القوات بالعمل على تحييدهما".



وادعى أن "حسام اسليم من قادة مجموعات عرين الأسود نفذ عمليات إطلاق نار وأرسل خلية قتلت جندي من الجيش، أما محمد عبد الفتاح الناشط في مجموعات عرين الأسود نفذ عمليات إطلاق نار نحو قوات الجيش في منطقة يهودا والسامرة".



وزعم جيش الاحتلال أيضا أنه "خلال العملية العسكرية أطلقت القوات النار نحو عدد من المسلحين الذين أطلقوا النار صوبها بكثافة ورصدت إصابة عدد منهم، كما ألقى عدد من المشتبه بهم الحجارة والعبوات الناسفة والزجاجات الحارقة نحو القوات. فيما لم تقع إصابات في صفوف القوات، كما جرى العثور على ذخيرة وبندقيتين داخل المبنى الذين تحصن فيه المطلوبين".



وجاء العدوان في أعقاب محاصرة المنزل الذي مكث فيه الشهيدان اسليم وأبو بكر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في البلدة القديمة بنابلس.



ونقلت مصادر صحافية فلسطينية أن 3 صحافيين أُصيبوا برصاص الاحتلال خلال تغطيتهم اقتحام مدينة نابلس.



واندلع اشتباك مسلح في محيط البلدة القديمة بين قوات الاحتلال الخاصة وشبان فلسطينيين. ونُقل المصابون إلى مستشفى رفيديا.