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الخميس 23 شباط 2023 ساعة 08:41

مشروع قرار في مجلس النواب الأمريكي يطلب سحب القوات من سوريا

مشروع قرار في مجلس النواب الأمريكي يطلب سحب القوات من سوريا
ويشير مشروع القرار إلى أن عدد القوات الأمريكية على أراضي سوريا يبلغ 900 شخص، على الرغم من عدم موافقة الكونغرس على ذلك.

وقال النائب في بيان له، إنه "حتى اليوم لم يوافق الكونغرس بأي شكل من الأشكال على تواجد القوات المسلحة الأمريكية في سوريا".

وأشار غيتز إلى أنه على مجلس النواب أن يطرح مشروع القرار على التصويت في غضون 18 يوما من تاريخ تقديمه، لكونه يتعلق بقضايا الحرب والسلام.

يذكر أن الولايات المتحدة أطلقت عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق منذ سبتمبر 2014. وفي 2019 سحبت إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب جزءا من القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا.

وقررت الولايات المتحدة في 2019 إبقاء قوة عسكرية محدودة في سوريا لأجل غير مسمى. وهي منتشرة في بعض المواقع في محافظتي الحسكة ودير الزور قرب منابع النفط.
مصدر : وكالات
رقم : 1042976
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