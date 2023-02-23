بغداد وطهران تعتزمان انشاء مشاريع بشأن الأنهار

جاء ذلك خلال زيارة وزير الموارد المائية العراقي "عون ذياب عبد الله" الى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد وزاري بدعوة رسمية من وزير الطاقة الإيراني "علي أكبر محرابيان" للمشاركة في الاجتماع الـ13 لكبار المسؤولين بمجلس محافظي المركز الإقليمي لإدارة المياه الحضرية".



وعقد الوزير "عبدالله" فور وصوله اجتماعا مع "محرابيان" بحضور وكيل الوزارة وعدد من المعنيين في وزارة الطاقة الإيرانية، حيث تم بحث القضايا المتعلقة بآفاق التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية ووزارة الطاقة الإيرانية في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة ودراسة إمكانية إنشاء مشاريع تخدم البلدين في هذا المجال وبضمنها محطات لقياس التصاريف وتبادل المعلومات المتعلقة بالأنهار المشتركة.