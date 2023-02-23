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الخميس 23 شباط 2023 ساعة 10:17

زلزال عنيف يضرب شرق طاجيكستان

زلزال عنيف يضرب شرق طاجيكستان
ووقع الزلزال على عمق اكثر من عشرين كيلومترا وضرب منطقة جبلية لا توجد بها كثافة سكانية تقع على الحدود مع الصين وافغانستان لكن السكان في العاصمة دوشنبه شعروا به وبما تبعه من هزات ارتدادية بلغ اشدها خمس درجات.

من جهته اعلن التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) نقلا عن مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالا بقوة 7.2 درجة هز طاجيكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحا (0037
بتوقيت جرينتش) على عمق عشرة كيلومترات.

وذكر التلفزيون أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين وشعر به السكان في مدينتي كاشغر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينجيانغ الصيني.

ويقع في المنطقة التي ضربها الزلزال بحيرة ساريز مما يعني أن مناطق واسعة مهددة بالغرق في عدد من البلدان.

وكان زلزال بقوة 6.3 قد ضرب طاجيكستان في 29 يناير الماضي.
مصدر : وكالات
رقم : 1042992
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