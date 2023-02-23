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الخميس 23 شباط 2023 ساعة 10:18

السلطة الفلسطينية تدين العدوان الصهيوني على نابلس

السلطة الفلسطينية تدين العدوان الصهيوني على نابلس
وحمل الناطق باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الكيان الاسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع.

وأكد أبو ردينة أن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس اليوم، تؤكد من جديد أهمية مطلبنا بضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.

وطالب ابو ردينة، الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري والضغط الفاعل على كيان الاحتلال لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لطلب الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وإدانة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء في مدينة نابلس، وباقي مجازر الاحتلال التي ارتكبت بحق شعبنا".

وشنت قوات الاحتلال عدوانا على البلدة القديمة بمدينة نابلس، الأمر الذي أدى الى استشهاد 10 فلسطينيين واصابة 103 بينهم 7 في حالة حرجة".
مصدر : وكالات
رقم : 1042993
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