كمالوندي: أعلى مستويات عمليات التفتيش تتم في إيران، ولا يمكن الوثوق بالوعود الغربية

بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، حضر في برنامج "وجها لوجه " الذي يعرض على قناة "برس تي في" وقدم ايضاحات حول المزاعم الأخيرة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشان ايران .



وردا على سؤال حول ادعاء رافائيل غروسي مدير عام الوكالة بشأن التغييرات التي أجرتها إيران في مركز فوردو قال: "إن تقارير الوكالة هذه ليست قضية جديدة. تم نشر هذه التقارير في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية. للاسف، على الرغم من أن هذه التقارير فنية، إلا أننا نعتقد أنها ليست بعيدة عن وجهة النظر السياسية السائدة. أي، على الرغم من أن هذه التقارير فنية، إلا أنها تسعى إلى تحقيق هدف سياسي. يجب طرح بعض هذه القضايا في المفاوضات بيننا وبين الوكالة، يجب ألا يتدخل الآخرون في هذا المجال، ويجب على الوكالة عدم الإفصاح عن بعض هذه القضايا حتى الانتهاء من المراجعات. وللاسف ثانية، واجهنا مؤخرا حالتين أو ثلاث حالات مثل الحالة المذكورة. على سبيل المثال، في إحدى الحالات، قالت الوكالة، اننا قمنا بتغيير البنية التحتية للتخصيب بنسبة 60 بالمائة" في فوردو . ونحن قلنا لهم ردا على ذلك بأننا لم نفعل شيئا كهذا. في رأيي، كانت هناك ضجة لا أساس لها فيما يخص التخصيب بنسبة 84٪.



وكالة "بلومبيرج" زعمت مؤخرا أننا بدأنا التخصيب بنسبة 84٪. لم يكن هذا متعلقا بالتخصيب، بل يتعلق بجسيم من الذرة لا يمكن حتى رؤيته بالمجهر. لقد رأوا هذا الجسيم ويدعون الآن أنهم اكتشفوه. حتى لو كان هذا الشيء موجودا ورأوا شيئا كهذا، فإنه يعتبر أمرا طبيعيا. على سبيل المثال ، إذا قمنا بتخصيب بنسبة 5٪ ، فقد نرى 11٪ جزيئات فيه. في السابق، كان لدينا تفاعلات مختلفة في هذا الصدد لأنها تعتبر مشكلة طبيعية. تمكنا من حل مثل هذه القضايا. لأنه في موضوع التخصيب، هذه مسألة طبيعية. من الواضح أننا كنا نعمل بنفس مبدأ التخصيب بنسبة 60٪. في الواقع ، إذا كانت إيران ستخصب أكثر من هذا، لكانت أعلنت ذلك وليس لديها مشكلة في ذلك. لم نشعر بعد بالحاجة إلى إنتاج يورانيوم أعلى تخصيبا. إذا كنا نريد زيادة التخصيب بنسبة 20٪ ، فإننا نعلن ذلك بسهولة.



من الواضح أن هناك مؤامرة هنا. للأسف، ليس هذا الامر بيدنا. تعد الوكالة تقريرها الخاص ويقدمها الأعضاء إلى وسائل الإعلام. إذا أردنا قبول هذا الادعاء الأخير - وهو بالطبع خاطئ - يجب أن أقول إن هذه قضية لم يتم الإبلاغ عنها بشكل كاف. يعني أنه تم تبادل رسائل بيننا وبين الوكالة وقدمنا ​​الرد اللازم. لكن جزءا من محتوى هذه الرسالة وصل إلى وسائل الإعلام. من الذي يجب ان يلام؟ إذا ادعت الوكالة أنها غير مذنبة في القضايا السابقة، أعتقد أنها مذنبة بنسبة 100٪ هذه المرة. وهذا يعني أن سؤالهم قد أثير في وسائل الإعلام، ولكن إجابتنا لم تتم. الهدف من إثارة هذا الموضوع هو خلق مساحة لمن يريد اتهام إيران. ومن المزاعم التي أثيرت أن إيران تنتهك التزاماتها ولا تمتثل لآليات الحماية. تشير 15 تقريرا للوكالة إلى أن إيران أوفت بالتزاماتها بالكامل. لكن التقرير الجديد يسعى بالتأكيد إلى تحقيق هدف وهو تشويه صورة جمهورية إيران الإسلامية ".



في جانب آخر من هذه المقابلة ، قالت مقدمة البرنامج إنه الآن وبعد أن اختفت خطة العمل الشاملة المشتركة عمليا، ما هي الالتزامات التي لا تفي بها إيران؟ وردا على هذا السؤال ، قال كمالوندي: "منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، انخفضت التزاماتنا أيضا إلى مستويات الحماية. بناءً على خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)، كان لدينا التزامات حماية إضافية. كانت لدينا التزامات محددة وموجهة نحو خطة العمل الشاملة المشتركة. لقد أغلقنا كاميرات المراقبة وأوقفنا التزاماتنا الإضافية لأنهم لم يفوا بالتزاماتهم والعقوبات لا تزال سارية. خلص المسؤولون الحكوميون والبرلمانيون إلى أن علاقتنا مع الوكالة يجب أن تقتصر على قضايا الضمانات. هذه العلاقة لها معنى واضح، أي أنه يجب على الوكالة مراقبة كمية وآلية استخدام المواد النووية. تقوم الوكالة بمراقبتها بطرق مختلفة. وفقا لذلك ، لا تنطبق التزامات الضمانات هذه على أجهزة الطرد المركزي، والموضوعات البحثية، والمواقع التي لا توجد فيها مواد نووية منذ البداية. لذا واجباتنا واجبات الوكالة واضحة. لا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تطلب أكثر من هذا. على سبيل المثال ، لا يمكنها السؤال عن عدد أجهزة الطرد المركزي التي لدينا، وما نوع أجهزة الطرد المركزي التي لدينا، وعدد أجهزة الطرد المركزي التي نقوم بتركيبها. الامر لا علاقة له بهم. الشيء الوحيد الذي يجب مراعاته هو كمية المواد المستخدمة. نحن نعمل معهم إلى الحد الذي يوفرون فيه أعلى مستويات الأمان. بالمقارنة مع عمليات التفتيش في البلدان الأخرى، فإن عمليات التفتيش لدينا على أعلى مستوى. في موضوع التخصيب، على أساس معاهدة خظر انتشار الأسلحة النووية والتزامات الضمانات، يحق لإيران تخصيب أي نسبة تريدها. أي، إذا أردنا القيام بتخصيب أعلى من 60٪ ، فإننا سنفعله ولن يكون هناك سبب للقلق لأننا لم نفعل شيئا ضد مبادئ الضمانات. في هذه الحالة الأخيرة، قلنا بوضوح - وأجبت عليها شخصيا - أننا لا نقوم حاليا بتخصيب أكثر من 60٪. لم نقم بذلك بعد. إذا تم العثور على جزيئين الآن - جسيمات لا يمكن رؤيتها حتى باستخدام المجهر ، فستأتي الوكالة وتقول إن إيران بدأت في التخصيب بنسبة 84 ٪. لا يمكن أن يكون لهذا العمل غرض آخر غير الأهداف السياسية. في رأيي يريدون زيادة الضغط على إيران. لقد أثاروا مثل هذا الشيء بشكل علني وقالوا بانهم يريدون ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران. عندما يقولون "أقصى ضغط" ، فإنهم يقصدون استخدام كل الأدوات. في بعض الأحيان يستخدمون الاقتصاد، وأحيانا يلجأون إلى السياسة والقضايا المتعلقة بالوكالة، وأحيانا يكون الموضوع الذي تتم مناقشته متعلقا بحقوق الإنسان. في بعض الأحيان يتحدثون عن الإرهاب وإلى جانب ذلك تثار أعذار أخرى من حين لآخر. كلما دعت الحاجة ولا يستطيعون استخدام الأعذار القديمة، فإنهم يثيرون زورا قضية جديدة ضد إيران. لم يتم قصف أي دولة بالدعاية السلبية مثل إيران. انظروا الى عدد القنوات التلفزيونية والإذاعية باللغة الفارسية التي أنشأوها والتي تعمل ضد جمهورية إيران الإسلامية. من الواضح انهم يسعون وراء اهداف سياسية ".



وفي جزء آخر من المقابلة، قالت المقدمة إنه بناءً على خطة العمل الشاملة المشتركة، وافق الجانب الغربي على تقديم الدعم الفني والخدمي لإيران. إلى أي مدى تم الوفاء بهذا الوعد؟ وردا على ذلك ، قال كمالوندي: "إذا قرأت الملحق الثالث لخطة العمل الشاملة المشتركة، فإن عدد القضايا المثارة لقضايا التعاون كبير جدا لدرجة أنها ستفاجئك". في موضوعات إنتاج الوقود واختبار الوقود والمسرعات والصهر. هذه قائمة طويلة. لكنهم للأسف لا يطبقون ما كتبوه ووقعوا عليه. على سبيل المثال، فيما يتعلق بموضوع المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي، قام مدير المشروع بزيارة إلى ايران وكان هناك اجتماعات. وقعنا اتفاقية لكنها لم تسفر عن أي نتائج. قلنا للغربيين أن لدينا فتوى وبناء على هذه الفتوى لن ننتج قنابل نووية. ولكن بما أن الغربيين لا يمكنهم الوثوق بتصريحاتهم ايضا، فإنهم يقولون إن تصريحاتكم غير موثوق بها. لذلك يقولون أن الحل الأفضل هو أن لا تملك إيران اي صناعات نووية. كان هذا الامر هو هدفهم منذ البداية. الامر الذي لم يتحقق. على سبيل المثال ، قال أوباما إنه لو كان بامكانه لقام بتفكيك جميع مكونات الصناعة النووية الإيرانية. لكنه اضطر بعد ذلك إلى التراجع عن هذا الهدف. عقلية الإيرانيين مختلفة: أي إذا وعد شخص ما، فنحن نعتمد على أقواله وأفعاله ونقدره. في رأيي، لا يجب الاعتماد على أقوالهم بأي شكل من الأشكال ونقبل بأنهم يفعلون ما يقولون. لقد تم تشكيل هذه المؤسسات الدولية ، مثل مجلس الأمن، لضمان مصالح الغرب. هذه المسألة تنطبق أيضا على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. على سبيل المثال، إذا تقدمت بشكوى إلى مجلس المحافظين، فلن يتحقق اي جديد ويبقى الامر مسكوتا. على إيران أن تذهب إلى أي منظمة دولية تشكو من مضمون هذا التقرير الكاذب الأخير وتقول بانهم عرفوا خطأهم؟ لقد ضغطوا علينا لمدة 4-5 سنوات بأعذار مختلفة وعندما تم تسوية جميع الاشكالات قدموا ذريعة أخرى لزيادة الضغط على إيران. في رأيي، يجب ألا نثق بهم. لا أعتقد أن هذه المشاكل ستحل قريبا. "سيبحثون عن مشاكل جديدة وسيواصلون اثارة الضجيج بناء على ذلك، ثم يقولون سرا إن المشكلة قد تم حلها".