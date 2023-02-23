سوريا..وصول 9 طائرات تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال

إلى مطار دمشق الدولي وصلت طائرتا مساعدات من إندونيسيا على متنهما وفد رسمي وفريق إغاثي ومساعدات للمتضررين من الزلزال.



وأوضح معاون وزير التنمية البشرية، والشؤون الثقافية لشؤون تنسيق التنمية الإقليمية وإدارة الكوارث في إندونيسيا سو ديرمان أن الفريق الإغاثي يضم خبراء في واجهة الكوارث كما تحمل الطائرتان 75 طناً من المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال، مشيراً إلى أن بلاده ستقدم كل مساعدة ممكنة لسورية لمواجهة تداعيات الزلزال.



وقال سفير إندونيسيا في دمشق واجد فوزي: “إن هذه المساعدات تعبير عن تضامن إندونيسيا مع سورية، وعن العلاقة القوية بين البلدين”.



يرافق الطائرتين وفد رسمي من 21 مسؤولاً من وزارة التنسيق لشؤون التنمية البشرية والثقافة والوكالة الوطنية للتصدي للكوارث ووزارة الخارجية والشرطة الوطنية الإندونيسية، وعضو مجلس نواب وصحفيون.



إلى مطار دمشق أيضاً وصلت طائرة مساعدات من النرويج تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.



اسلاك هيلدال نائب رئيس البعثة النرويجية في دمشق أوضح في تصريح للصحفيين إن هذه أول مساعدات نرويجية تصل إلى سورية مبيناً أنه منذ وقوع الزلزال كان هناك استجابة لإرسال مساعدات إنسانية للمتضررين وإيصالها عن طريق الشركاء الإنسانيين للصليب الأحمر النرويجي (الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري).



وقدم هيلدال التعازي لأسر ضحايا الزلزال متوجهاً بالشكر لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري ولكل من أدى واجبه الإنساني بشكل فعال بهذه الظروف.



بدوره أكد مدير الصليب الأحمر النرويجي محمد حمود استمرار تقديم الدعم لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.



من جهته رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري المهندس خالد حبوباتي أشار إلى أن هذه الطائرة هي الأولى التي تصل من النروج إلى مطار دمشق الدولي، متوجهاً بالشكر للحكومة النرويجية وللصليب الأحمر النرويجي لمبادرتهم الإنسانية في دعم ومساندة السوريين المتضررين من الزلزال.



كما وصلت إلى دمشق طائرتان إماراتيتان تحمل الأولى أكثر من 100 طن من المواد الغذائية والأغطية والألبسة ومولدات الكهرباء، وتحمل الثانية 32 طناً و220 كغ من المواد الغذائية وعبوات المياه لمساعدة المتضررين من الزلزال.



وإلى مطار اللاذقية وصلت طائرتان إماراتيتان تحمل الأولى 20 طناً وتحمل الثانية 26 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية لمتضرري الزلزال.



وإلى حلب وصلت طائرة مساعدات إيرانية تحمل 40 طناً من المواد الغذائية والأدوية، كما استقبل مطار حلب أيضاً طائرة إماراتية تحمل 26.5 طناً من المساعدات الإغاثية والغذائية لمتضرري الزلزال.