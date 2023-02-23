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الخميس 23 شباط 2023 ساعة 12:40

مجلس النواب اليمني يدين اقتحام الإحتلال مدينة نابلس

مجلس النواب اليمني يدين اقتحام الإحتلال مدينة نابلس
وأشار رئيس مجلس النواب في اليمن يحيى علي الراعي في بيان، إلى أنه لولا الدعم والغطاء الأمريكي البريطاني وتواطؤ أنظمة التطبيع والارتهان والعمالة ما كان لهذا العدو الجبان أن يتمادى في اعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا البيان رؤساء وأعضاء البرلمانات والاتحادات العربية والإسلامية إلى تحمل المسؤولية التاريخية في نصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، ومقاومته الشجاعة بكل فصائلها والتصدي للصلف والغرور الصهيوني وكسر عنجهيته وغطرسته .

وأكد أن ما يؤخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد إلا بالرد القوي والمؤلم والذي يتطلب العمل على توحيد كافة فصائل المقاومة الفلسطينية ودعمها بكافة الإمكانيات المتاحة لمواصلة الصمود والاستبسال حتى تحقيق النصر واستعادة كامل حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني.

وطالب البيان المجتمع الدولي والهيئات التابعة له بمراجعة حساباتها ومعاييرها المزدوجة وتحمل مسؤولياتها تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني ووقف الإرهاب الصهيوني.

يذكر أنه شنت قوات الاحتلال عدوانا على البلدة القديمة بمدينة نابلس أمس الأربعاء، مما أدى الى استشهاد 11 فلسطينيين واصابة 103 بينهم 7 في حالة حرجة".
مصدر : وكالات
رقم : 1043015
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