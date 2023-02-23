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الخميس 23 شباط 2023 ساعة 14:39

القبض على خمسة "دواعش" في الموصل

القبض على خمسة "دواعش" في الموصل
وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية، أنه "وبعمليات استباقية مختلفة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على خمسة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب ) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية، في ما يسمى ديوان الجند و وديوان الحسبة وديوان الزكاة".

وأشار البيان الى ان الارهابيين "نفذوا عدة عمليات ارهابية من قتل وتهجير المواطنين وسجنهم وتعذيبهم ومصادرة الدور السكنية وسرقة اثاثها فيما اشترك احدهم في نصب السيطرات الوهمية والاخر في تصفيح وتفخيخ العجلات والاخر في سرقة أسلحة مطار الموصل آنذاك".
رقم : 1043039
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