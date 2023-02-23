صنعاء.. إحياء الذكرى السنوية للشهيد الرئيس صالح الصماد

جاء ذلك بحضور مفتي الديار اليمنية ورئيس الوزراء وقيادات سياسية واجتماعية وأمنية وعسكرية.



وخلال الفعالية أشاد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين بمناقب الفقيد، مشيرا إلى أن الشهيد الصماد كان حليفا للقران فمثل النموذج الأرقى وكان يمتلك الوعي والبصيرة في ميدان العمل.



وأكد مفتي الديار اليمنية أن الشهيد الصماد مثل الرئيس الأمثل والأجدر الحاضر مع شعبه، فكان أول الناس في حل مشاكل المواطنين، مضيفا أن الصماد كان صادقا مع الله ومع شعبه، فهو من انطلق لمواجهة التحرك الأمريكي في الحديدة حتى لقي الله شهيداً.



من جهته لفت رئيس حكومة الإنقاذ في صنعاء عبدالعزيز بن حبتور، أن الشهيد الصماد جسد النموذج الراقي في إدارة الدولة، ومثل نموذجا للرئاسة في العطاء والتواضع والعمل.



وقال رئيس حكومة الإنقاذ: إن الشهيد الصماد طاقة إضافية للثورة والشعب اليمني في مواجهة الطغيان الذي يسعى لإخضاع بلدنا، مضيفا أن الصماد انطلق من فكرة التخلص من الوضع السيء لبلدنا بسبب عوامل داخلية وخارجية.



بدوره قال وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي: إن الشهيد الصماد لم تغيره السلطة ولم تستهويه مغانمها، بل اختار منهاج العلم والعمل والإدارة السليمة فرسم ملامح الأولى لبناء الدولة اليمنية الحديثة ذات الكفاءة والقدرة العالية.



وفي كلمته أكد فضل الصماد نجل الشهيد الرئيس أن الرئيس الصماد تحمل المسؤولية لتوحيد الجبهة الداخلية والنهوض باليمن في مواجهة العدوان، وتحرك بروح إيمانية لرسم ملامح الدولة التي يطمح لها الشعب اليمني.