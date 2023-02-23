ضحية وجرحى بسقوط مروحية وزير الرياضة الإيراني

وأفادت تقارير أن المروحية التي كانت تقل رئيس جهاز الشؤون الإدارية والتشغيلية ميثم لطيفي ووزير الرياضة حميد سجادي وممثل أهالي مدينة بافت بمحافظة كرمان (جنوب شرق إيران) صمدالله محمدي ومراسل ومصور مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تعرضت لحادث في مدينة بافت، مخلفة ضحية وعدد من الجرحى.



وكانت هذه المروحية التي تقل 14 راكبا مع 2 من أعضاء فريق القيادة قد تعرضت لمشكلة فنية في ارتفاع 10 إلى 15 مترا فوق سطح الأرض، ولم يتم التحكم عليها وسقطت أرضا.



وأفادت التقارير أن مستشار وزير الرياضة إسماعيل أحمدي قد قضى في الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشف