علماء فلسطين دانوا مجزرة نابلس.. الدفاع عن الابطال في الضفة واجب شرعي

وطالب في بيان اليوم الخميس ابطال فلسطين في عرين الاسود وكل الفصائل بتفعيل المقاومة في الضفة والتحول من الدفاع الى الهجوم على مستوى الضفة بأكملها، داعيا غرفة العمليات في غزة هاشم الى أن تأخذ المبادرة في الدفاع عن الضفة وردع العدوان الصهيوني بما تراه مناسبا عن نابلس.



وناشد شرفاء العالم الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عنه، وحمايته امام مجلس الامن وهيئة الامم وجميع المؤسسات الدولية الحقوقية والانسانية، واسف في الوقت نفسه من الموقف العربي الرسمي المتخاذل المطبع وغياب الجامعة العربية عن الساحة.



وختم: نسأل المولى النصر لأبطال فلسطين في نابلس وجنين والضفة وغزة والخزي والعار والدمار للعدو الصهيوني المجرم