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الخميس 23 شباط 2023 ساعة 17:49

الاحتلال يصادق على بناء ألف وحدة استيطانية بالضفة

الاحتلال يصادق على بناء ألف وحدة استيطانية بالضفة
وبحسب موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستيطاني"، سينعقد مرة أخرى اليوم، ويصدق على بناء 4 آلاف وحدة أخرى.

ووفقًا للموقع، فإن هذا العدد هو الأكبر من حيث الوحدات السكنية الاستيطانية التي يُصدق عليها خلال العامين الماضيين.

وبينت أن بعض خطط البناء التي ستكون على طاولة المجلس، تتعلق بإعادة تأهيل البؤر الاستيطانية القائمة بأثر رجعي، بعد أن يتم شرعنتها وتحويلها لمستوطنات.

والمستوطنات التي من المتوقع أن تعزز بأكبر عدد من الوحدات الاستيطانية هي "معاليه أدوميم" قرب القدس، و"كوخاف يعقوب" بالقرب من رام الله، و"جفعات زئيف" قرب القدس، و"معاليه عاموس" قرب بيت لحم، و"إيلعازر" بين الخليل وبيت لحم.

وشهدت السنوات الأخيرة تصعيدا ملحوظا بعمليات الاستيطان في الضفة الغربية، حيث تأتي هذه المصادقة بعد يومين من إصدار مجلس الأمن الدولي، بيانا أدان فيه الاستيطان بالأراضي الفلسطينية.

والاثنين الماضي، أعلنت "إسرائيل" أنها التزمت للولايات المتحدة بعدم اتخاذ قرارات استيطانية بالأشهر القادمة، ولكنها لم تلتزم بعدم هدم منازل فلسطينية، وذلك في بيان صدر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.
مصدر : وكالات
رقم : 1043059
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