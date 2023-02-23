الصفحة الرئيسية
0
الخميس 23 شباط 2023 ساعة 18:17

السيد الحوثي مشيدا بشخصية الشهيد الصماد..يحمل روحية الجندي

السيد الحوثي مشيدا بشخصية الشهيد الصماد..يحمل روحية الجندي
وأكد السيد الحوثي في كلمته اليوم الخميس بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس صالح الصماد أن الشهيد الصماد كان ينطلق وهو يستشعر من موقع يخدم فيه شعبه.

وقال السيد الحوثي:الشهيد الصماد نموذج يختلف عن شكليات اخرى بتبوئه لموقع الرئاسة وكان حاضرا في مواجهة العدوان.

ولفت الى ان العدوان ظن أن استهداف الشهيد الصماد سيكسر إرادة شعبنا ويضعفه ويهيئ لتنفيذ عمليات على مستوى أوسع، لكن النتيجة كانت معاكسة تماما.

واضاف : الأمريكي يعترف بأنه هو من يوجه عمليات القصف، وهو له الدور الإشرافي على العدوان منذ بدايته مشيرا الى ان الدور السعودي والإماراتي في العدوان هو الدور التنفيذي كأدوات ينفذون ما يمليه عليهم الأمريكي ويرسمه لهم.

مشيرا الى ان تحالف العدوان لاحظ في الشهيد الصماد قدرته الفائقة في توحيد الصف الداخلي في إطار الاهتمام بأولوية التصدي للعدوان وكذا علاقته القوية في الوسط الشعبي التي فعلها في التعبئة ضمن أولوية التصدي للعدوان.

وقال السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي: العدوان كان يلحظ في الشهيد الصماد سعيه لتفعيل القدرات الرسمية في التصدي للعدوان وخدمة الشعب لذلك سعى العدوان لاستهداف الشهيد الصماد لدوره الفاعل الذي مثل إسهاما كبيرا في التصدي للعدوان ودعم قضية شعبنا العادلة.

مؤكدا انه في أكبر مراحل تصعيد العدوان للسيطرة على الحديدة كان الشهيد الصماد حاضرا لتحشيد الشعب وتفعيل كل القدرات الرسمية والشعبية والدفع بها للتصدي للعدوان.

وقال السيد عبدالملك ان الامريكي يحاول عرقلة الجهود العمانية في 3 نقاط أساسية أولها محاولته إبعاد التحالف عن أي التزامات تترتب على أي اتفاق لافتا الى انه يحاول التوجيه على ان العدوان مشكلة داخلية بحته وهذا لا يمكن القبول به.

واشار الى ان عملاء التحالف في البلد عرفوا لاحقا وانضموا لاحقا إلى الحرب على وطنهم والعدوان على بلدهم وشعبهم مؤكدا ان النظام السعودي قدم نفسه كقائد للتحالف وعلى المستوى التنفيذي هو فعلا القائد المباشر فيما الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي لهم الدور الاشرافي.

الى ان المسالة الثانية التي يحاول التحالف عرقلتها هي مسالة المرتبات واستحقاقات الشعب من ثرواته الوطنية والنفطية لحرمانه مؤكدا ان مناطق الثروات الوطنية النفطية بما فيها منافذ البلد لازالت محتله من التحالف نفسه.

اما المسالة الثالثة المعرقلة للجهود العمانية للتوصل لاتفاق هو مسالة انسحاب القوات الاجنبية من البلد والتي يحاول العدوان بان تكون خطوة مؤجلة مشيرا باننا لن نقبل بوجود اي قوات اجنبية على الاراضي اليمنية باعتبار تواجد القوات الغازية هي مشكلة اساسية ولا يمكنها وضع اي حلول للبلد في ظل تواجد تلك القوات.

واكد ان من القضايا الاساسية التي تمثل اولوية في التفاوض هو حل الملف الانساني مؤكدا بانه لامبرر للحصار وحل هذا الملف هو امر متمسكون به وكذلك انسحاب القوات الامريكية والبريطانية من اي منطقة في البلد هو امر غير مقبول ولنا الحق في التعامل معه.
رقم : 1043063
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي مشيدا بشخصية الشهيد الصماد..يحمل روحية الجندي
السيد الحوثي مشيدا بشخصية الشهيد الصماد..يحمل روحية الجندي
قائد الثورة: لولا الحظر لما تطورنا صناعيا وتقنيا
قائد الثورة: لولا الحظر لما تطورنا صناعيا وتقنيا
23 شباط 2023
تمزق وزلزال.. الكيان الصهيوني يغلي وعلى حافة الانفجار
تمزق وزلزال.. الكيان الصهيوني يغلي وعلى حافة الانفجار
23 شباط 2023
ما هي أهم تحديات الاتحاد الأوروبي؟
ما هي أهم تحديات الاتحاد الأوروبي؟
23 شباط 2023
حمى رعب من عمليات المقاومة في فلسطين المحتلة
حمى رعب من عمليات المقاومة في فلسطين المحتلة
23 شباط 2023
اتصالات سريّة بين عباس ونتنياهو.. ما الذي كشفته؟
اتصالات سريّة بين عباس ونتنياهو.. ما الذي كشفته؟
23 شباط 2023
اللواء سلامي: العدو لا يملك رأس مالٍ لهزيمة إيران
اللواء سلامي: العدو لا يملك رأس مالٍ لهزيمة إيران
22 شباط 2023
رئيس الاركان الايرانية: الحرس الثوري دفع الاعداء الى العجز والذل والهوان
رئيس الاركان الايرانية: الحرس الثوري دفع الاعداء الى العجز والذل والهوان
22 شباط 2023
العميد قاآني: الجمهورية الإسلامية أحبطت مخططات أميركا في المنطقة
العميد قاآني: الجمهورية الإسلامية أحبطت مخططات أميركا في المنطقة
22 شباط 2023
كواليس رد فعل نتنياهو على كلام السيد حسن نصر الله... رائحة الحرب الأهلية تشتمّ في شوارع فلسطين المحتلة
كواليس رد فعل نتنياهو على كلام السيد حسن نصر الله... رائحة الحرب الأهلية تشتمّ في شوارع فلسطين المحتلة
22 شباط 2023
سوريا تثمن التضامن اليمني مع الشعب السوري في محنة الزلزال
سوريا تثمن التضامن اليمني مع الشعب السوري في محنة الزلزال
22 شباط 2023
حمى رعب من عمليات المقاومة في فلسطين المحتلة
حمى رعب من عمليات المقاومة في فلسطين المحتلة
22 شباط 2023
ما هي أهم تحديات الاتحاد الأوروبي؟
ما هي أهم تحديات الاتحاد الأوروبي؟
22 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رئيس الاركان الايرانية: الحرس الثوري دفع الاعداء الى العجز والذل والهوان
العميد قاآني: الجمهورية الإسلامية أحبطت مخططات أميركا في المنطقة
كواليس رد فعل نتنياهو على كلام السيد حسن نصر الله... رائحة الحرب الأهلية تشتمّ في شوارع فلسطين المحتلة
سوريا تثمن التضامن اليمني مع الشعب السوري في محنة الزلزال