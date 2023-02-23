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الخميس 23 شباط 2023 ساعة 18:18

الرئيس السوري: الأرمن السوريون جزء عضوي من الهوية السورية

الرئيس السوري: الأرمن السوريون جزء عضوي من الهوية السورية
وأعرب الرئيس الأسد عن الشكر لكل ما أرسلته أرمينيا من فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال، مشيراً إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين سورية والأرمن في مختلف دول العالم.

وأكد الرئيس الأسد أهمية العمل من أجل تطوير التعاون الثنائي المشترك بين سورية وأرمينيا خدمة للمصالح المشتركة للشعبين، وخاصة أن الأرمن السوريين هم جزء عضوي من الهوية السورية والنسيج المجتمعي، لذلك فإنهم يشكلون جسراً يمكن الانطلاق منه لتطوير هذا التعاون.

واعتبر الرئيس الأسد أن مواجهة التحديات والتغيرات الجارية في العالم تتطلب بناء شبكة من العلاقات والتحالفات بين الدول التي تشترك في المبادئ والمصالح، بحيث تشكل قوة فاعلة تتحرك وتعمل لصالح شعوبها.

من جانبه نقل الوزير الضيف للرئيس الأسد تعازي رئيس الوزراء نيكول باشينيان والشعب الأرميني، مؤكداً أنه لم يكن ممكناً لأرمينيا إلا أن تقف إلى جانب الشعب السوري في هذه المحنة لأنها ما زالت تذكر وقوف سورية إلى جانبها، وتقديم المساعدة لها عندما تعرضت لزلزال مدمر عام 1988، كما أن سورية كانت الملجأ والموطن لآلاف من الأرمن الذين ما زالوا يعيشون فيها.

ونوه الوزير ميرزويان بالعلاقة الطيبة التي تجمع بين سورية وأرمينيا، معبراً عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع سورية في المجالات كافة انطلاقاً من الروابط التي تجمع الشعبين الصديقين.
رقم : 1043064
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