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الخميس 23 شباط 2023 ساعة 18:31
اطلالة جديدة لسيد نصرالله يوم السبت المقبل
وستكون أخر التطورات السياسية في لبنان و المنطقة محور خطاب السيد نصرالله.
مصدر :
موقع المنار
رقم :
1043069
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