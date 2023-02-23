وزير الدفاع اليمني: إذا لم يجنح العدو للسلام سيُسمع مدى استهدافنا للمنشآت الحيوية

وقال اللواء العاطفي خلال فعالية بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد الرئيس صالح الصماد: إذا لم يجنح العدو للسلام العادل سيسمع العالم مدى استهدافنا للمنشآت الحيوية والاستراتيجية التي رصدناها في عمق دول العدوان والتي ستكون أثرا بعد عين.



وأضاف: إذا لم يلتقط الأعداء الفرص والمبادرات ويصغوا للحق والسلام المشرف فقد أعددنا قدراتنا، وإمكاناتنا ستضع حدا لألاعيبهم وعليهم تحمل النتائج.



وأكد وزير الدفاع اليمني أن إرادتنا قوية وراسخة وعزمنا لن يلين، وموقفنا تجاه قضيتنا وقضايا أمتنا وفي مقدمتها فلسطين لن تتبدل أو تتغير، مضيفا ندرك حجم التحديات والمخاطر ونعي جيدا مراوغة ومماطلة الأعداء وأذنابهم.



إلى ذلك أكد اللواء العاطفي أن الشهيد الرئيس الصماد لم تغيره السلطة ولم تستهويه مغانمها، بل اختار منهاج العلم والعمل والإدارة السليمة فرسم الملامح الأولى لبناء الدولة اليمنية الحديثة ذات الكفاءة والقدرة العالية.



وأقيمت صباح اليوم الخميس فعالية رسمية بالعاصمة صنعاء بحضور مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين ورئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور وقيادات سياسية وعسكرية بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد الصماد الذي اغتالته طائرات العدوان عام 2018م.