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الخميس 23 شباط 2023 ساعة 21:24

أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 23-2-2023

أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 23-2-2023
نزفت نابلس فردت غزة معادلة تحرص المقاومة على تثبيت اركانها اما الاحتلال فيحرص على ان يوغل في عدوانه فقصف عدة مواقع وسط وشمال قطاع غزة، فتصدت لها المضادات الارضية التابعة للمقاومة لطائرات الاحتلال المعادية.

وبينما كانت المقاومة ترسي معادلتها وقواعدها بوحدة الساحات كان الشارع الفلسطيني يسوده الحداد في اضراب شامل عم كافة مرافق الحياة.

الفصائل ترى ان الأوضاع ستنفجر وستزداد تصعيداً في حال إصرار الاحتلال على عدوانه الامر الذي تفسره زيارة المبعوث الأممي تور وينسلاند إلى غزة الذي جاء سريعا لإجراء محادثات مع قادة حماس بعد قصف مستوطنات الغلاف.

وفي السياق اندلعت مواجهات، اليوم الخميس، في مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلة، أصيب خلالها عدد من المواطنين، دعمًا لأهالي نابلس وتنديدًا بجريمة الاحتلال.
العالم-فلسطين

وأصيب شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الحي في الرأس، خلال مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل.

وشهد مدخل شارع الشهداء في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة في الحاجز العسكري المقام في المنطقة.

كما اندلعت مواجهات على مدخل بلدة سعير "بيت عنون" شمال الخليل، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لبلدة دورا جنوب الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وأعاقت تنقلهم.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي البقيعة غرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله سليم، خلال مواجهات اندلعت في بلدة عزون شرق المدينة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وامتدت المواجهات إلى رام الله عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام المدينة، أطلق خلالها الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين.

وأغلق الاحتلال مدخل القرية ومنع مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج، فيما اقتحم مستوطنون القرية بمركبتهم وأطلقوا الرصاص الحي تجاه منازل المواطنين.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدات العيسوية والرام وأبو ديس.

وسادت حالة من الحداد والإضراب الشامل اليوم، في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، تضامناً مع أهل نابلس، وتنديداً بجريمة الاحتلال وإكراماً لأرواح الشهداء.

وعمّت حالة من الغضب أوساط الفلسطينيين، وسط استنكارٍ واسع للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال اقتحام نابلس، وأسفرت عن 11 شهيداً وأكثر من 100 إصابة بينها 6 إصابات خطيرة على الأقل.
رقم : 1043098
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