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الخميس 23 شباط 2023 ساعة 21:25
العدوان السعودی یواصل خروقاته في اليمن
وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين الخروق، استحداث تحصينات قتالية في حيس وتحليق 3 طائرات تجسسية في أجواء حيس و 19 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 39 قذيفة و 57 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1043100
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