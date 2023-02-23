العدوان السعودی یواصل خروقاته في اليمن

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين الخروق، استحداث تحصينات قتالية في حيس وتحليق 3 طائرات تجسسية في أجواء حيس و 19 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 39 قذيفة و 57 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.