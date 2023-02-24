اللواء صفوي: ايران حققت الكثير من الانجازات الدفاعية والعسكرية

وفي كلمته الخميس ، في مراسم إحياء ذكرى اللواء الشهيد حسين خرازي في دارخوين شادكان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، اعتبر اللواء رحيم صفوي أن مهمة حرس الثورة الاسلامية هي الدفاع عن الوطن والثورة ، وقال: إن حراس الثورة هم حماة القيم الإسلامية والوطن.



واضاف: إن رجال حرس الثورة يعيشون حياة نزيهة ويقاتلون بشجاعة ويستشهدون بمظلومية.



وتابع قائلا: الآن ، وفي العقد الرابع من الثورة الإسلامية ، تحققت الكثير من الإنجازات في الاصعدة الدفاعية والعسكرية ، وتم توطين الكثير من العلوم والمعارف في البلاد، وهو ما يعد من بركات الثورة والجمهورية الاسلامية.



وقال اللواء صفوي: إن اهالي محافظة خوزستان ادوا بانشطتهم دورًا مؤثرًا في انتصار الثورة الإسلامية.



واكد بان خوزستان حمت البلاد خلال سنوات الدفاع المقدس الثماني (1980-1988)، وأضاف: الحرب الآن هي حرب التقدم والاعمار، ونأمل أن يعمل شباب خوزستان بجد في تنمية البلاد ومساعدة الحكومة.