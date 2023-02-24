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الجمعة 24 شباط 2023 ساعة 08:40

اليمنيون يخرجون للساحات لتحذير تحالف العدوان والتضامن مع الفلسطينيين

اليمنيون يخرجون للساحات لتحذير تحالف العدوان والتضامن مع الفلسطينيين
وحددت اللجنة المنظمة الساحات على النحو التالي:

العاصمة صنعاء: ساحة باب اليمن

الحديدة: شارع الميناء بالمدينة

الجوف: ساحة سوق الاثنين بمدينة المتون لمديريات الجوف الأسفل ومركز مديرية المراشي لمديريات الجوف الأعلى

المحويت: مركز المحافظة لمديريات الرجم والمدينة وجبل المحويت ومراكز بقية المديريات

تعز: مفرق ماوية

ذمار: مدينة ذمار، مديرية جبل الشرق، مديرية عتمة

صعدة: مدينة صعدة وساحة شعارة برازح

عمران: شارع حجة جوار الأوقاف لمدينة عمران ومديريتي الجبل وعيال سريح ومراكز بقية المديريات و شارع حجة جوار كلية التربية مكانًا للنساء

إب: أمام مبنى المحافظة لمديريات المربع الأوسط والشرقي، نقطة التجمع في الإستاد الرياضي ومدينة يريم، ومدينة النادرة، ومدينة العدين، ومدينة القاعدة

الضالع: مدينة دمت لمديريتي دمت وجبن وسوق الطاحون في مديرية الحشا ومدينتي البيضاء ورداع

ريمة: مركز مديرية الجبين ومراكز المديريات الاخرى

حجة: مدينة حجة ومديريات المحابشة وعبس ومستباء

فيما حددت اللجنة المنظمة منطقة المصلاب في مديرية المطمة بالجوف مكانًا للمسيرة النسائية، بينما حددت مدينة ذمار خلف "سيتي ماكس" مكانًا للمسيرة النسائية.
مصدر : وكالات
رقم : 1043188
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