اليمنيون يخرجون للساحات لتحذير تحالف العدوان والتضامن مع الفلسطينيين

وحددت اللجنة المنظمة الساحات على النحو التالي:



العاصمة صنعاء: ساحة باب اليمن



الحديدة: شارع الميناء بالمدينة



الجوف: ساحة سوق الاثنين بمدينة المتون لمديريات الجوف الأسفل ومركز مديرية المراشي لمديريات الجوف الأعلى



المحويت: مركز المحافظة لمديريات الرجم والمدينة وجبل المحويت ومراكز بقية المديريات



تعز: مفرق ماوية



ذمار: مدينة ذمار، مديرية جبل الشرق، مديرية عتمة



صعدة: مدينة صعدة وساحة شعارة برازح



عمران: شارع حجة جوار الأوقاف لمدينة عمران ومديريتي الجبل وعيال سريح ومراكز بقية المديريات و شارع حجة جوار كلية التربية مكانًا للنساء



إب: أمام مبنى المحافظة لمديريات المربع الأوسط والشرقي، نقطة التجمع في الإستاد الرياضي ومدينة يريم، ومدينة النادرة، ومدينة العدين، ومدينة القاعدة



الضالع: مدينة دمت لمديريتي دمت وجبن وسوق الطاحون في مديرية الحشا ومدينتي البيضاء ورداع



ريمة: مركز مديرية الجبين ومراكز المديريات الاخرى



حجة: مدينة حجة ومديريات المحابشة وعبس ومستباء



فيما حددت اللجنة المنظمة منطقة المصلاب في مديرية المطمة بالجوف مكانًا للمسيرة النسائية، بينما حددت مدينة ذمار خلف "سيتي ماكس" مكانًا للمسيرة النسائية.