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الجمعة 24 شباط 2023 ساعة 08:44

الاحزاب العربية تنعى شهداء نابلس: جريمة ارهابية والرد عليها بالمقاومة

الاحزاب العربية تنعى شهداء نابلس: جريمة ارهابية والرد عليها بالمقاومة
ونعى الامين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية قاسم صالح، كوكبة شهداء مدينة نابلس الأبطال الذين ارتقوا بصواريخ ورصاص الاحتلال خلال العدوان على البلدة القديمة، ما خلف عشرة شهداء وحوالي المئة جريح.

وإعتبر في بيان، ان الطبيعة الاجرامية لهذا العدو بلغت ذروتها في ظل حكومة يمينية عنصرية متطرفة، وازمة سياسية داخلية تهدد هذا الكيان الغاصب بالزوال، يقابلها ويواجهها تصد بطولي ومشرّف من ابطال شعبنا الفلسطيني وشبابه البواسل ومقاوميه الابطال.

ورأى ان مقاومة شعبنا لقوات الاحتلال هي الرد الطبيعي على العدوان الارهابي المتواصل، اذ يستمرالمجاهدون في تسطير أروع ملاحم المقاومة والصمود في مواجهة هذا الاجرام المتمادي، مقدماً التضحيات الجسام فارضاً واقعاً جديدا وقواعد اشتباك حطمت اسطورة الجيش الذي لا يقهر.

واضاف : ان مؤتمرنا يدعو جميع القوى والاحزاب الى تحمل مسؤولياتها وتقديم جميع وسائل الدعم والمساندة الى قوى المقاومة كافة.

ودعا منظمة التحرير الفلسطينية الى تعزيز صمود شعبنا وتوحيد الصف الفلسطيني، والزام السلطة الفلسطينية بانهاء كل الاتفاقيات والتنسيق الامني مع هذا الكيان الغاصب والمجرم.
ولفت الى ان دعم المقاومة هو واجب ملح كخيار وحيد لتحرير كل الاراضي العربية المحتلة.

وتوجه بخالص التبريكات الى الشعب الفلسطيني الصامد والمرابط والى جميع فصائل المقاومة الباسلة، والى جماهير امتنا المتمسكين بالبندقية من اجل تحرير امتهم من رجس الاحتلال الصهيوني والاحتلال الاجنبي، كما نتقدم باحر التعازي الى عائلات الشهداء الابرار.

وختم: كلنا ثقة بان شعبا هذا ايمانه، وهذه تضحياته لا بد انه سيرفع راية العزة والكرامة والنصر والتحرير فوق ذرى الامة.
مصدر : وكالات
رقم : 1043190
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