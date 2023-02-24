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الجمعة 24 شباط 2023 ساعة 08:51

الآلاف يلبون دعوات "عرين الأسود" في غزة والضفة

الآلاف يلبون دعوات "عرين الأسود" في غزة والضفة
وخرج الآلاف من المواطنين في محافظات القطاع الخمس –رفح، خانيونس، الوسطى، غزة- شمال غزة-، بعد الساعة الثانية عشر فجرًا، بحشد مهيب، إلى الشوارع وعند المفترقات العامة، بتجمهرات ومسيرات، منددين بجرائم الاحتلال.

ورفع المشاركون من جميع الفئات العمرية بعضهم ملثمين بعصبة "عرين الأسود"، اعلام فلسطين، وصورًا لبعض من شهداء جنين ونابلس والقدس، ولافتات، وسط هتافات وشعارات وطنية داعمة للمقاومة.

وفي مدن الضفة، شارك أيضًا الآلاف، في مسيرات حاشدة، ومواكب بالمركبات وبالدرجات النارية، لتلبية النداء، وسط التهليلات والتكبيرات، فيما تم احراق الاطارات المطاطية، وسط الطرقات.

وأبرز هذه المناطق، في مخيمي شعفاط بالقدس، والدهيشة بمدينة بيت لحم، وفي الخليل، ورام الله، ونابلس ومناطق أخرى، حيث تجول المشاركون في الشوارع.

وعبر بيان، دعت مجموعة "عرين الأسود"، أمس الخمس، الجماهير للخروج هذه الليلة إلى الشوارع والميادين الرئيسية في كل مدينة وقرية ومخيم، دعماً للمقاومين في تصديهم للعدو.

وشدّدت على أنّ من يظن أنّ العرين انتهت "فهو واهم، فالمقاومة باتت تملك درعاً وسيف" وتشهد ساحات الضفة المحتلة، مواجهات ميدانية مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال معظمها في جنين ونابلس، يوميًا، عند الحواجز، واثناء عمليات الاقتحامات المتكررة.
مصدر : وكالات
رقم : 1043193
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