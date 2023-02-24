زعيم كوريا الشمالية يبعث رسالة للأسد...هذا ما جاء فيها

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم "تمنى في الرسالة لسوريا التعافي السريع من تداعيات الزلزال، وأشاد بنضال سوريا من أجل التنمية المستقلة ووحدة أراضيها بقيادة الرئيس الصحيحة".