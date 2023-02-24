قائد كتائب بابليون : المجتمع المسيحي العراقي مدين بتضحيات الشهيد سليماني

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى امس الخميس بمبنى سفارة الجمهورية الاسلامية في بغداد، بين وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" مع قائد كتائب بابليون "ريان الكلداني"، بحضور وزيرة الهجرة والمهجرين في حكومة العراق السيدة "إيفان فائق يعقوب".



واذ نوه بالخدمات الفريدة والنوعية التي قدمها الشهيد الحاج سليماني الى ابناء الطائفة المسيحية في العراق، صرح الكلداني بان المجتمع المسيحي العراق يعتبر بان هذا القائد العظيم ينتمي اليه.



الى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الايراني، بان الميزة الاساسية التي انفرد بها الشهيد سليماني خلال حربه ضد تنظيم داعش الارهابي، تجسدت في اهتمامه الخاص بالاقليات الدينية والمسيحيين من ابناء الشعب العراقي.



واعرب امير عبداللهيان عن تقديره لقاء موقف المجتمع المسيحي العراقي "المثمن لتضحيات القائد الشهيد سليماني"؛ لافتا الى الاحترام الذي يحظى به المواطنين المسيحيون الغيارى في ايران وضرورة تعزيز الاواصر مع اخوانهم المسيحيين في العراق.