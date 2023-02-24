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الجمعة 24 شباط 2023 ساعة 09:16

هنية: شعبنا ومقاومته لن يسمحا بإجهاض الانتفاضة المتصاعدة في الضفة

هنية: شعبنا ومقاومته لن يسمحا بإجهاض الانتفاضة المتصاعدة في الضفة
وأضاف هنية في تصريح صحفي:" سوف تتحطم على صخرة ثورة شعبنا كل المحاولات اليائسة التي تحاك لتتجاوز دماء الشهداء وآلام الأسرى وتطلعات شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال".

ومعقبا على تلبية الشارع الفلسطيني لدعوات مجموعات عرين الأسود قال هنية:"تحية لهذا الشعب الأبي الذي خرج مع فجر ليلة الجمعة في كل الميادين ليجعل من كل فلسطين عرينًا للأسود ردًا على مجزرة نابلس".

وتابع:" نقف بكل آيات الفخر أمام الحشود الهادرة في كل أرضنا المحتلة ومخيمات اللجوء والتي صدحت بحناجر الحق والقوة معلنة أن المقاومة قدر وليست خيار، والمعركة مع العدو تدخل مرحلة ستحمل في طياتها البأس الشديد لكسر المحتلين وطردهم من أرض الآباء والأجداد".

وأشار هنية إلى أنها عهدة الشهداء وميثاق الأسرى ووثيقة الأبطال القابضين على الزناد في عرينهم وثغور رباطهم في القدس ونابلس وجنين وغزة وكل شبر من أرضنا المباركة وفي مخيمات اللجوء قلاع الصمود والمقاومة.

وأكد أن شعبنا الذي يسكن هذه الأرض ويرابط على حدودها هو وحده الذي يملك القرار وبيده الحل والعقد ووحده الذي سيحدد مستقبله فوق أرض الوطن وتحت سمائه.

وأردف:" هذه الثورة ألقت بنفسها في الشارع ويلتقطها كل حر أبي وسوف نسيّجها بالروح والدم حتى يرفع جيل النصر الأعلام فوق مآذن القدس وقباب الأقصى وكل مقدساتنا الإسلامية والمسيحية".
مصدر : وكالات
رقم : 1043198
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